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Вихід Британії з ЄС без угоди може порушити авіаперевезення в Європі

Новини » Політика    10.01.2019 - 17:13
Вихід Британії з ЄС без угоди може порушити авіаперевезення в Європі
Фото: Олександр де Жунак (iata.org)

Можливі збої у повітряному трафіку

Глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявив про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Він попереджає, що можливі збої у повітряному трафіку, які можуть тривати декілька місяців. Де Жунак зазначив, що раніше були прийняті керівні принципи IATA, які стосуються авіаперевезень між Британією та ЄС, але вони побудовані та враховують рівні повітряного трафіку 2018 року, в той час як у 2019 році очікується зростання обсягу пасажирських перевезень в Європі.

Даних заходів навряд чи буде достатньо, щоб повністю уникнути скасування авіарейсів.

Нагадаємо, палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем'єр міністр протягом трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС.

Додамо,прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня.

Раніше Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

Відзначимо, Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.

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