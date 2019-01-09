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Парламент Британии требует от Мэй раскрыть запасной план по выходу из ЕС

Новости » Политика    09.01.2019 - 17:25
Парламент Британии требует от Мэй раскрыть запасной план по выходу из ЕС
Иллюстративное фото (gettyimages)

За это решение проголосовали 308 депутатов, против - 297

Палата общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы премьер министр в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

За это решение проголосовали 308 депутатов, против - 297. В издании отмечают, что это уже второе поражение правительства Мэй в парламенте.

Напомним, палата общин парламента Великобритании одобрила поправку к законопроекту, что ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Британии из ЕС (Brexit) без итогового соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта.

Ранее Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января.

Отметим, Тереза Мэй призывала членов парламента страны проголосовать за соглашение относительно выхода страны из состава Евросоюза. Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

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