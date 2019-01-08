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Мэй назвала дату голосования парламента Британии по Brexit

Новости » Политика    08.01.2019 - 15:30
Мэй назвала дату голосования парламента Британии по Brexit
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй добавила, что правительственная политика не предусматривает продолжение выполнения статьи 50 о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент Британии проведет голосование по Brexit 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Вloomberg.

Мэй добавила, что правительственная политика не предусматривает продолжение выполнения статьи 50 о выходе из ЕС.

Напомним, министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявлял, что британское правительство не намерено откладывать Brexit, несмотря на сообщения СМИ о якобы обсуждении такой возможности.

До этого президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер говорил, что Европейский союз не пытается удержать Великобританию и хочет приступить к обсуждению будущих связей, как только парламент Великобритании утвердит Brexit.

Отметим, ранее Тереза Мэй призывала членов парламента страны проголосовать за соглашение о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit). Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

Добавим, министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом.

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Новости Украины ВеликобританияТереза МэйBrexit
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