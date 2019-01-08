ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Правительство Британии не намерено откладывать Brexit

Новости » Политика    08.01.2019 - 12:43
Правительство Британии не намерено откладывать Brexit
Фото: министр по вопросам Brexit Стивен Баркли (Getty Images)

Лондон запустит процедуру Brexit 29 марта

Британское правительство не намерено откладывать Brexit, несмотря на сообщения СМИ о якобы обсуждении такой возможности. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Баркли опроверг сообщения о том, что Лондон и Брюссель тайно обсуждают возможность отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"Могу совершенно четко заявить, что линия правительства заключается в том, чтобы покинуть ЕС 29 марта. Премьер-министр неоднократно заявляла об этом в парламенте. Важно, чтобы результаты референдума уважались", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может снова отменить окончательное голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза. По данным британских СМИ, помощники Мэй готовят план, чтобы парламент одобрил сделку при условии, что ЕС предоставит дополнительные уступки.

Ранее также стало известно, что большинство членов британской Консервативной партии выступают против соглашения Мэй с Брюсселем.


 

Швейцария может не согласиться на условия ЕС в новом соглашении
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь