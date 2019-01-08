Правительство Британии не намерено откладывать Brexit

Фото: министр по вопросам Brexit Стивен Баркли (Getty Images)

Лондон запустит процедуру Brexit 29 марта

Британское правительство не намерено откладывать Brexit, несмотря на сообщения СМИ о якобы обсуждении такой возможности. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Баркли опроверг сообщения о том, что Лондон и Брюссель тайно обсуждают возможность отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"Могу совершенно четко заявить, что линия правительства заключается в том, чтобы покинуть ЕС 29 марта. Премьер-министр неоднократно заявляла об этом в парламенте. Важно, чтобы результаты референдума уважались", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может снова отменить окончательное голосование в парламенте по сделке о выходе Британии из Евросоюза. По данным британских СМИ, помощники Мэй готовят план, чтобы парламент одобрил сделку при условии, что ЕС предоставит дополнительные уступки.

Ранее также стало известно, что большинство членов британской Консервативной партии выступают против соглашения Мэй с Брюсселем.



