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Выдача "вагнеровцев" РФ негативно скажется на отношениях Киева и Минска, - СНБО

Киев, Пятница 14 августа 2020 23:49
Выдача "вагнеровцев" РФ негативно скажется на отношениях Киева и Минска, - СНБО
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина считает недружественным шагом решение Беларуси

Возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнера" в Россию является недружелюбным шагом в отношении Украины. Решение не отвечает духу двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам, секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение будет негативно сказываться на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных сил РФ.

В ведомстве отметили, что 11 августа Генеральная прокуратура обратилась в Генпрокуратуру Республики Беларусь с просьбой о выдаче 28 лиц, среди которых 9 граждан Украины. Им сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

"С нашей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлечь к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений на нашей территории, в какой бы далекой стране они не скрывались", - подчеркнул Данилов.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Сегодня Беларусь передала России 32 ранее задержанных боевиков "Вагнера", которые уже находятся на территории РФ.

Ранее сообщалось, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.

Офис генпрокурора Украины заявил, что не получал официального ответа Беларуси о выдаче задержанных "вагнеровцев" России, украинская сторона будет привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне и воспользуется заочным правосудием.

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