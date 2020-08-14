Беларусь не сообщила Украине о выдаче "вагнеровцев" России, - ОГП

Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)

Киев воспользуется заочным правосудием в отношении боевиков

Офис генерального прокурора Украины не получил официального ответа Беларуси о выдаче задержанных "вагнеровцев" России. Украинская сторона будет привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает "Украинская правда".

По его словам, в деле ЧВК Украина имеет доказательную базу, поэтому воспользуется заочным правосудием.

"Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ… Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия", - сказал Мамедов,

Он отметил, что подозрения в отношении наемников уже есть.

Напомним, Беларусь передала России 32 ранее задержанных боевиков "Вагнера", которые уже находятся на территории РФ.

Ранее сообщалось, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.