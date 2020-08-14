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Видача "вагнерівців" РФ негативно позначиться на відносинах Києва і Мінська, - РНБО

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 23:49
Видача "вагнерівців" РФ негативно позначиться на відносинах Києва і Мінська, - РНБО
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна вважає недружнім кроком рішення Білорусі

Повернення білоруською владою бойовиків "Вагнера" у Росію є недружнім кроком стосовно України. Рішення не відповідає духу двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це рішення буде негативно позначатися на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів участі бійців "Вагнера" у збройному конфлікті на Донбасі у складі незаконних збройних сил РФ.

У відомстві зазначили, що 11 серпня Генеральна прокуратура звернулася в Генпрокуратуру Республіки Білорусь з проханням про видачу 28 осіб, серед яких 9 громадян України. Їм повідомили про підозру в участі в терористичній організації.

"З нашого боку хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, залучити до кримінальної відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території, в якій би далекій країні вони не переховувалися", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Сьогодні Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера", які вже знаходяться на території РФ.

Раніше повідомлялося, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Крім того, Олександр Лукашенко заявляв, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Офіс генпрокурора України заявив, що не отримував офіційної відповіді Білорусі про видачу затриманих "вагнірівців" Росії, українська сторона притягуватиме їх до кримінальної відповідальності на національному рівні та скористається заочним правосуддям.

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