Беларусь просит проверить причастность боевиков "Вагнера" к преступлениям в Украине

Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)

Часть задержанных боевиков ранее были замечены на Донбассе

Беларусь обратилась к украинской стороне с просьбой проверить причастность задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнера" к преступлениям в Украине. Соответствующую просьбу белорусская сторона сделала во время встречи между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и временно исполняющим обязанности посла Украины Петром Врублевским.

Об этом сообщили в посольстве Украины.

Встреча состоялась 30 августа в МИД Беларуси.

"Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля под Минском задержали более трех десятков боевиков ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Как писало РБК-Украина, в связи с задержанием боевиков "Вагнера" посла Украины вызвали в МИД Беларуси из-за того, что часть задержанных были ранее замечены на Донбассе.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси лиц.