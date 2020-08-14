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Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" России

Минск, Пятница 14 августа 2020 19:56
Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" России
Фото: задержание боевиков ЧВК "Вагнера" (sputnik.by)
Автор: РБК-Украина

Боевики находятся на территории России

Правительство Беларуси передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском. Сейчас они находятся на территории России.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Еще один боец остался в Беларуси, так как кроме российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Позже стало известно, что часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что задержанных боевиков не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях.

Кроме того, Украина направила в Беларусь запрос о выдаче задержанных "вагнеровцев".

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