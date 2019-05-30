Вычеркнуты из списка: как "Народный фронт" Арсения Яценюка пойдет на досрочные выборы в Раду

"Фронт" в цейтноте

На партийном съезде 2 февраля бывший глава коалиционного правительства Арсений Яценюк заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Тогда он отметил, что это решение далось ему непросто, но "нет достаточной высоты, чтобы победить". В то же время лидер НФ заверил соратников, что партия еще поборется на выборах в Верховную раду осенью.

Три месяца спустя НФ вышел из коалиции, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов, которые позже объявил президент Владимир Зеленский. Фракция также собрала 62 подписи под обращением в Конституционный суд с требованием признать незаконным роспуск Верховной рады.

"Мы утверждаем, что коалиция "Европейская Украина" соответствовала действующему законодательству и прекратила свою деятельность после заявления "Народного фронта" 17 мая 2019 года", – объяснил позицию фракции нардеп Андрей Тетерук.

В команде новоизбранного президента, напротив, утверждают, что фактически коалиции не существует уже три года, с того момента, как в ней остались депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" в количестве 215 человек. Юридическим обоснованием может стать отказ аппарата Верховной рады и координаторов большинства предоставить поименный список коалиции по требованию Окружного административного суда города Киева в начале этого года.

Точку в этом споре может поставить Конституционный суд, если обращение "фронтовиков" будет признано неотложным. В таком случае вердикт должен быть вынесен в течение месяца. Решение суда после выборов, которые президент назначил на 21 июля, на их результаты не повлияет. И хотя часть депутатов "Народного фронта" продолжает настаивать на своей позиции, большинство их коллег скептически относятся к вероятности отмены досрочных выборов.

"Логично, что мы готовились к очередным выборам Верховной рады. Обидно, что президент Зеленский издал неконституционный указ. Назначены выборы, мы считаем, что они неконституционны. Через две недели начнется активная фаза кампании. Мы видим, что не успеваем переформатироваться, но это не забирает право у наших депутатов идти по мажоритарке. Арсений Яценюк баллотироваться по мажоритарному округу не будет", – заявил журналистам глава фракции НФ Максим Бурбак.

Нардеп при этом отметил, что окончательное решение о том, что партия не пойдет на выборы списком, будет принимать съезд "Народного фронта". Он должен пройти в ближайшие полторы недели. Невзирая на официальную позицию, собеседники РБК-Украина во фракции утверждают, что на выборах эта политсила будет представлена только мажоритарщиками в количестве до 30 человек.

"Нам сказали: всем спасибо, все свободны. Мажоритарщикам будем дружно помогать. Пойдут мажоритарщики, которые уже были, и некоторые списочники. Пашинский в Коростене, Иванчук по Коломые, Княжицкий где-то на Западной Украине. Списком не идем, нет вариантов поднять политсилу. Если так, то стоит вопрос в лидере. Одни сказали: "Арсений Петрович, идите на мажоритарку, вы должны присутствовать в парламенте и не выпадать из политической повестки". Арсений ответил, что он подумает, но я думаю, что он откажется, потому что неправильно ему самому пойти и бросить всех остальных", – объяснил источник издания в НФ.

Своей дорогой

На досрочных выборах 2014 года молодая партия во главе с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым, Андреем Парубием и Александром Турчиновым фактически победила на выборах, набрав 22,14% голосов избирателей. Спустя пять лет ее рейтинг составляет 0,7%. "Фронтовики" винят в этом масштабную информационную кампанию, развернутую против Яценюка, которая стала подспорьем для его отставки с поста премьер-министра в апреле 2016 года.

"Пять лет мы держали удары в спину, работали вместе для того, чтобы страна реформировалась, развивалась, двигалась к членству в Европейском союзе и НАТО. Работая в коалиции, мы получили шквал заказных фальсификаций касательно нашей деятельности и, понятно, что это сказалось на нашем рейтинге", – объясняет Максим Бурбак.

Полгода назад рейтинги НФ существенно не отличались от сегодняшних, однако в этой политсиле рассчитывали на союз с действующим премьером Владимиром Гройсманом. Как писало РБК-Украина, еще на прошлой неделе команды Гройсмана и Яценюка договорились о формировании списка в пропорции 50 на 50. Однако премьер-министр якобы настаивал на том, что партия должна состоять из "новых лиц". Против объединения выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. В конечном итоге идея "партии двух премьеров" провалилась.

"Три года фракция НФ стояла горой за коалиционное правительство. Спасибо Владимиру Гройсману, который продолжил реформы Арсения Яценюка. Но мы разные партии, потому Владимир Борисович принял решение идти отдельно", – объяснил лидер фракции журналистам.

Собеседник издания в "Народном фронте" утверждает, что причина куда более прозаична. Закрытая социология показала, что у совместного проекта нет шансов преодолеть пятипроцентный барьер. "Все куда проще. Сделали замеры. Гройсман сам по себе набирает 2,8%, Гройсман с Яценюком 1%. Если Яценюк идет, то он просто гасит Гройсмана и забирает часть голосов у Порошенко. Негатива больше чем позитива", – уточнил нардеп.

НФ до последнего планировал, что выборы состоятся осенью. "Фронтовики" также рассчитывали на принятие избирательного кодекса. Как утверждают собеседники РБК-Украина, под это уже был разработан ребрендинг и агитационная кампания. Однако в понедельник было принято решение, что в условиях досрочных выборов выдвигаться списком бессмысленно. Тем более что часть лидеров "Нарфронта" уже наметила себе планы на ближайшее политическое будущее.

Из нынешнего состава "Народного фронта" в прямую оппозицию к новому президенту уже вошел спикер Верховной рады Андрей Парубий и ориентированная на него группа депутатов. Они собираются примкнуть к новому проекту Петра Порошенко "Европейская солидарность". Согласно данным последней социологии, ЕС набирает 8,8% голосов, что приблизительно равно 25 мандатам. Сейчас идут переговоры о том, какие места в партийном списке займут представители группы Парубия.

"Нас не так уж много, но вопрос – на каких местах. Парубий будет вторым в списке, но разве Петр даст нам 17 мест в первой двадцатке? Не смешно. Хотя в полусотне мы точно все будем", – добавил собеседник в окружении спикера.

По информации издания, министр внутренних дел Арсен Аваков и один из спонсоров НФ Николай Мартыненко договариваются о политическом союзе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. "Аваков сказал, что мы достойно выдержали все удары, жизнь на этом не заканчивается. Приблизительно в таком тоне", – говорит один из участников заседания фракции НФ.

Осенью прошлого экс-секретарь СНБО Александр Турчинов стал координатором христианского движения "Всеукраинский собор". Как писало РБК-Украина, окружение политика не исключало возможности создать партию на базе этой организации. Однако, по словам источников в "Народном фронте", на данный момент Турчинов не собирается баллотироваться в следующий созыв Верховной рады.