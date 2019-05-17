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"Народный фронт" решил выйти из коалиции

Новости » Выборы 2019    17.05.2019 - 10:05
"Народный фронт" решил выйти из коалиции
Фото: Арсений Яценюк (РБК-Украина/Виталий Носач)

Решение было принято единогласно

Фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Эту информацию подтвердил народный депутат Игорь Лапин, передает корреспондент РБК-Украина.

Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

"Решение фракции должен объявить председатель фракции. Но если оно было единогласное, то я думаю, что никаких вопросов не будет. Тем более, что депутатам нужно подписать заявления. Есть определенная процедура. Возможно кто-то не подпишет заявление. Но решение фракции было", - заявил Лапин.

После выхода партии из коалиции у Верховной рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.

Напомним, ранее появились первые рейтинги партий после президентских выборов. Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, в них были бы готовы принять участие около 80% граждан.  По данным опроса, на сегодняшний день 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.  За НФ проголосовало бы 0,5% граждан.

Ранее глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции НФ Сергей Пашинский заявил, что партия "Народный фронт" на сегодня продолжает вести консультации о своем политическом будущем. По его словам, на сегодня "Народный фронт" проводит консультации, в том числе с действующим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

 

 

 

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