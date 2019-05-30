Викреслені зі списку: як "Народний фронт" Арсенія Яценюка піде на дострокові вибори у Раду

"Фронт" у цейтноті

На партійному з'їзді 2 лютого колишній голова коаліційного уряду Арсеній Яценюк заявив, що не братиме участі у президентських виборах. Тоді він зазначив, що це рішення далося йому непросто, але "немає достатньої висоти, щоб перемогти". У той же час лідер НФ запевнив соратників, що партія ще побореться на виборах у Верховну раду восени.

Три місяці потому НФ вийшов з коаліції, щоб не допустити дострокових парламентських виборів, які пізніше оголосив президент Володимир Зеленський. Фракція також зібрала 62 підписи під зверненням до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним розпуск Верховної ради.

"Ми стверджуємо, що коаліція "Європейська Україна" відповідала чинному законодавству і припинила свою діяльність після заяви "Народного фронту" 17 травня 2019 року", – пояснив позицію фракції нардеп Андрій Тетерук.

У команді новообраного президента, навпаки, стверджують, що фактично коаліції не існує вже три роки, з того моменту, як у ній залишилися депутати фракцій "Блоку Петра Порошенко" і "Народного фронту" у кількості 215 осіб. Юридичним обгрунтуванням може стати відмову апарату Верховної ради та координаторів більшості надати поіменний список коаліції на вимогу Окружного адміністративного суду міста Києва на початку цього року.

Крапку у цій суперечці може поставити Конституційний суд, якщо звернення "фронтовиків" буде визнано невідкладним. У такому разі вердикт має бути винесений протягом місяця. Рішення суду після виборів, які президент призначив на 21 липня, на їх результати не вплине. І хоча частина депутатів "Народного фронту" продовжує наполягати на своїй позиції, більшість їх колег скептично ставляться до ймовірності скасування дострокових виборів.

"Логічно, що ми готувалися до чергових виборів Верховної ради. Прикро, що президент Зеленський видав неконституційний указ. Призначено вибори, ми вважаємо, що вони неконституційні. Через два тижні почнеться активна фаза кампанії. Ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися, але це не забирає право у наших депутатів йти по мажоритарці. Арсеній Яценюк балотуватися по мажоритарному округу не буде", – заявив журналістам глава фракції НФ Максим Бурбак.

При цьому нардеп зазначив, що остаточне рішення про те, що партія не піде на вибори списком, буде приймати з'їзд "Народного фронту". Він повинен пройти у найближчі півтора тижні. Незважаючи на офіційну позицію, співрозмовники РБК-Україна у фракції стверджують, що на виборах ця політсила буде представлена тільки мажоритарниками у кількості до 30 чоловік.

"Нам сказали: всім дякуємо, всі вільні. Мажоритарникам будемо дружно допомагати. Підуть мажоритарники, які вже були, і деякі списочники. Пашинський у Коростені, Іванчук по Коломиї, Княжицький десь на Західній Україні. Списком не йдемо, немає варіантів підняти політсилу. Якщо так, то постає питання лідера. Одні сказали: "Арсеній Петрович, йдіть на мажоритарку, ви повинні бути присутніми в парламенті і не випадати з політичного порядку". Арсеній відповів, що він подумає, але я думаю, що він відмовиться, бо неправильно йому самому піти і кинути всіх інших", – пояснило джерело видання у НФ.

Своєю дорогою

На дострокових виборах 2014 року молода партія на чолі з Арсенієм Яценюком, Арсеном Аваковим, Андрієм Парубієм та Олександром Турчиновим фактично перемогла на виборах, набравши 22,14% голосів виборців. Через п'ять років її рейтинг складає 0,7%. "Фронтовики" звинувачують у цьому масштабну інформаційну кампанію, розгорнуту проти Яценюка, яка стала основою для його відставки з посади прем'єр-міністра у квітні 2016 року.

"П'ять років ми тримали удари у спину, працювали разом для того, щоб країна реформувалася, розвивалася, рухалася до членства у Європейському союзі і НАТО. Працюючи у коаліції, ми отримали шквал замовних фальсифікацій щодо нашої діяльності та, зрозуміло, що це позначилося на нашому рейтингу", – пояснює Максим Бурбак.

Півроку тому рейтинги НФ істотно не відрізнялися від сьогоднішніх, однак у цій політсилі розраховували на союз з чинним прем'єром Володимиром Гройсманом. Як писало РБК-Україна, ще минулого тижня команди Гройсмана і Яценюка домовилися про формування списку у пропорції 50 на 50. Однак прем'єр-міністр нібито наполягав на тому, що партія повинна складатися з "нових облич". Проти об'єднання виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У кінцевому підсумку ідея "партії двох прем'єрів" провалилася.

"Три роки фракція НФ стояла горою за коаліційний уряд. Спасибі Володимиру Гройсману, який продовжив реформи Арсенія Яценюка. Але ми різні партії, бо Володимир Борисович прийняв рішення йти окремо", – пояснив лідер фракції журналістам.

Співрозмовник видання в "Народному фронті" стверджує, що причина куди більш прозаїчна. Закрита соціологія показала, що у спільного проекту немає шансів подолати п'ятивідсотковий бар'єр. "Все куди простіше. Зробили заміри. Гройсман сам по собі набирає 2,8%, Гройсман з Яценюком 1%. Якщо Яценюк йде, то він просто гасить Гройсмана і забирає частину голосів у Порошенка. Негативу більше, ніж позитиву", – уточнив нардеп.

НФ до останнього планував, що вибори відбудуться восени. "Фронтовики" також розраховували на прийняття виборчого кодексу. Як стверджують співрозмовники РБК-Україна, під це вже був розроблений ребрендинг і агітаційна кампанія. Однак у понеділок було прийнято рішення, що в умовах дострокових виборів висуватися списком безглуздо. Тим більше, що частина лідерів "Нарфронту" вже намітила собі плани на найближче політичне майбутнє.

З нинішнього складу "Народного фронту" у пряму опозицію до нового президента вже увійшов спікер Верховної ради Андрій Парубій і орієнтована на нього група депутатів. Вони збираються приєднатися до нового проекту Петра Порошенка "Європейська солідарність". Згідно з даними останньої соціології, ЄС набирає 8,8% голосів, що дорівнює приблизно 25 мандатам. Зараз йдуть переговори про те, які місця у партійному списку займуть представники групи Парубія.

"Нас не так вже багато, але питання – на яких місцях. Парубій буде другим в списку, але хіба Петро дасть нам 17 місць у першій двадцятці? Не смішно. Хоча в півсотні ми точно всі будемо", – додав співрозмовник в оточенні спікера.

За інформацією видання, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і один із спонсорів НФ Микола Мартиненко домовляються про політичний союз з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко. "Аваков сказав, що ми гідно витримали всі удари, що життя на цьому не закінчується. Приблизно у такому тоні", – говорить один з учасників засідання фракції НФ.

Восени минулого екс-секретар РНБО Олександр Турчинов став координатором християнського руху "Всеукраїнський собор". Як писало РБК-Україна, оточення політика не виключало можливості створити партію на базі цієї організації. Однак, за словами джерел у "Народному фронті", на даний момент Турчинов не збирається балотуватися у наступне скликання Верховної ради.