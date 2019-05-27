Команда для реванша: как и с кем партия Петра Порошенко идет на выборы в Раду

Петр Порошенко может отказаться от депутатского мандата (Виталий Носач, РБК-Украина)

В прошлую пятницу, 24 мая, официально стартовала парламентская избирательная кампания. В этот день Петр Порошенко анонсировал большой съезд "БПП-Солидарность", который состоится 31 мая. Уже известно, что в партии произойдет серьезное обновление, начиная от смены названия до набора в политсилу новых лиц. О том, как партия Порошенко готовится к досрочным выборам в Верховную раду, кто от нее отколется, а кто присоединится – в материале РБК-Украина.

В Украине официально стартовала парламентская кампания через несколько дней после того, как президент Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Из-за сжатых сроков, отведенных на подготовку к внеочередным выборам, политическим партиям предстоит бороться за мандаты в условиях спринтерского забега. Но уже сейчас понятно, что исходные позиции на старте кампании лучше у тех политсил, чьи кандидаты показали неплохой результат в президентской гонке, мобилизировав свой электорат.

Петр Порошенко, уступив президентское кресло Зеленскому, уже публично начал готовить свою партию "Блок Петра Порошенко - Солидарность" к июльским выборам. Чтобы получить устойчивую базу для политического влияния в следующем парламенте, БПП попытается конвертировать результат, полученный Порошенко во время президентских выборов, а также сделает ставку на полное переформатирование партии.

Новое имя, новое лицо

Уже на этой неделе, 31 мая, пройдет большой съезд БПП. На нем будет представлена обновленная партия с новым руководством, с большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев, заявил Порошенко, выступая на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в прошлую пятницу. Тогда же состоялся подготовительный съезд БПП, на котором партию официально переименовали в "Европейскую солидарность" с символической аббревиатурой ЕС.

Кроме того, по словам собеседника в окружении пятого президента, изменения коснутся и областных парторганизаций, большинство из которых получит новых руководителей. Источник уточнил, что пока неизвестно, кто станет главным политтехнологом их кампании, но отметил, что это, скорее всего, не будет народный депутат Игорь Грынив, который работал с Порошенко во время его двух президентских кампаний.

Список ЕС на парламентских выборах, скорее всего, возглавит сам Петр Порошенко, но собеседники в партии не исключают, что он откажется от депутатского мандата. Из соцопроса группы "Рейтинг", проведенного в середине мая, следует, что за БПП готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по спискам БПП может зайти примерно 25-30 человек.

"Мы планируем, чтобы первую пятерку, кроме Порошенко, сформировали новые люди. И с десятого по тридцатое место будет еще почти двадцать новых людей. С большой долей вероятности у нас в списке также будет Сергей Кривонос (генерал, заместитель секретаря СНБО, – ред.)", – пояснил собеседник.

Что же касается тех, кто будет баллотироваться в списке партии, их отберут в ходе праймериз на базе общественной организации "Солидарна справа громад".

"Общественная организация является главной общественной платформой проведения внутреннего рейтингового голосования (праймериз) при выдвижении кандидатов в депутаты на выборах в парламент, а также в процессе делегирования представителей партии в другие структуры власти", – говорится в меморандуме, подписанном между "БПП - Солидарность" и "Солидарной справой громад". Праймериз будут иметь "совещательную функцию", однако "партия обязуется прислушиваться к их результатам", сказано в меморандуме.

В первой десятке списка "Европейской солидарности", по информации РБК-Украина, будет и спикер Верховной рады Андрей Парубий. По словам собеседников и в БПП, и в НФ, вместе с партией Порошенко на выборы пойдет еще около десятка выходцев из "Народного фронта", близких к Парубию. Одна часть из них будет в списке "Солидарности", другая часть будет баллотироваться от ЕС в мажоритарных округах.

Существенно увеличить свою фракцию в следующем парламенте в партии Порошенко планируют как раз за счет победы в мажоритарных округах. Многие народные депутаты от "БПП-Солидарность", прошедшие в Раду по спискам, в том числе все руководство партии, пойдут в следующий парламент по округам. Это во многом объясняет категоричную позицию БПП во время голосования за инициативу президента Зеленского об отмене мажоритарки.

Как писало РБК-Украина, в партии пока обсуждают, будет ли Порошенко заявлен в качестве кандидата на пост премьера от "Солидарности". С учетом того, что парламентские выборы – это в том числе и "премьериада", предложение сильной кандидатуры на должность премьера на этапе предвыборной кампании может принести ЕС дополнительные электоральные баллы.

"C одной стороны, это будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло. Но, с другой стороны, в плане рейтинга нам же будет в минус, если мы не предложим сильную кандидатуру на премьера. Точно так же, как мы потеряли во время парламентской кампании 2014 года, когда у нас не было кандидата, но был у "Народного фронта", – рассуждает источник РБК-Украина в команде Порошенко.

Не удержали УДАР

Еще на старте президентской кампании в политической среде поговаривали о том, что мэр Киева и пока еще формальный глава "БПП-Солидарность" Виталий Кличко хочет возобновить политическую деятельность своей партии УДАР и повести ее на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко.

Недавно столичный градоначальник подтвердил такие планы. Правда, пока неясно, кто станет лидером партии, поскольку сам Кличко не намерен покидать свою должность в Киеве. На уровне слухов в политикуме обсуждался вариант, что УДАР может возглавить его брат – Владимир Кличко, который последнее время часто появляется на публичных мероприятиях с братом.

В то же время, по словам собеседника в команде Порошенко, мажоритарщики из Западной Украины, ранее представлявшие группу УДАР в БПП, на июльских выборах будут баллотироваться от "Солидарности". Согласно последнему соцопросу, рейтинг партии Кличко по состоянию на середину мая не превышает одного процента.

Для укрепления электоральных позиций УДАРа мэр Киева вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко, уверяет один из собеседников в команде Порошенко. Кроме того, по информации РБК-Украина, переговоры о возможном объединении ведутся и с политической силой Юлии Тимошенко.

C Вакарчуком попытки договориться завершились безрезультатно буквально на старте. Что же касается Смешко, то с ним лидер УДАР якобы был близок к достижению договоренностей. По словам источника из команды Порошенко, знакомого с ходом переговоров, стороны рассматривали две возможные конструкции такого союза: либо на базе УДАРа со Смешко во главе списка, либо же на базе партии Смешко "Сила и честь" с добавлением в название слова "удар". К концу прошлой недели стороны еще не достигли окончательного компромисса. Кроме того, по информации РБК-Украина, лидеру УДАРа поступало предложение присоединиться к так называемой "партии мэров" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

РБК-Украина обратилось за комментариями по поводу будущего УДАРа в пресс-службу Виталия Кличко, а также к народным депутатам, которые представляют в БПП группу УДАР – советнику мэра Дмитрию Белоцерковцу и главе партии УДАР Оксане Продан. На вопросы о причинах отделения УДАРа от "Солидарности", о переговорах и возможности объединения или с партией Вакарчука, или с партией Смешко, или c "партией мэров", а также о том, кто может возглавить УДАР на выборах в Раду, Оксана Продан ответила, что УДАР ищет "пути для реализации наработок и обеспечения изменений в Украине".

"Политики всегда ведут переговоры друг с другом, если имеют общие или касающиеся цели и стремления, УДАР в этом не исключение, совместные усилия всегда эффективны. На выборы идем, съезд готовим, там и представим свой план", - сказала изданию Оксана Продан, не став вдаваться в подробности.

Сообщение от РБК-Украина в Facebook с просьбой прокомментировать информацию о переговорах с лидером УДАРа Игорь Смешко на момент публикации материала оставил без ответа.

Премьерский каприз

Перед выборами в Раду БПП лишилась еще одного "тяжеловеса" в своей команде – премьер-министра Владимира Гройсмана, который планирует вести в парламент партию "Украинская стратегия". Но пятипроцентный барьер слишком высокая "планка", которую новой политсиле преодолеть за восемь недель будет крайне сложно.

До последнего времени Гройсман вел переговоры о совместном походе на парламентские выборы с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком, утверждают собеседники РБК-Украина с обеих сторон. На прошлой неделе собеседники в НФ, ориентирующиеся на Яценюка, утверждали, что команды Гройсмана и Яценюка договорились о формировании списка в пропорции 50 на 50. Тогда как в окружении Гройсмана наличие окончательных договоренностей отрицали.

Для НФ в сложившейся ситуации есть еще один сценарий. По словам источников в "Народном фронте", руководство политической силы рассматривает возможность вообще не идти на выборы. "Пока не видно, как допрыгнуть до 5%. Объединение с Гройсманом не было поддержано фракцией и всеми лидерами", – сказал собеседник в НФ. Как уже писало РБК-Украина, особенно такому объединению противился министр внутренних дел Арсен Аваков.

Собеседники в "Народном фронте" признают, что объединение с Гройсманом несло для них риск попасть под огонь со стороны Порошенко, что само по себе нивелировало бы возможные плюсы от альянса с нынешним премьером.

"Бывший президент будет работать против Гройсмана и против Вакарчука. Они пасутся на его электорате, и у него есть чем их бить", – сказал источник в НФ. По его словам, против Гройсмана может быть использована информация по делам его соратника, экс-и.о. главы ГФС Мирослава Продана. А по Вакарчуку якобы есть некая информация, связанная с его налоговыми вопросами и оплатой концертов.

В конце прошлой недели сам Гройсман заявил, что его партия будет участвовать в выборах отдельно "без объединений". Это, со слов премьера, будет "команда молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству". По информации издания, один из руководителей штаба "Стратегии" – близкий соратник Гройсмана Максим Мартынюк, до февраля занимавший должность и.о. министра агрополитики и продовольствия.

Поход на выборы одновременно нескольких политических проектов, созданных представителями постмайданной власти, может привести к "распылению" их электората. Но, с другой стороны, по мнению одного из собеседников в окружении Порошенко, самостоятельное политическое плавание УДАРа и Гройсмана не должно сильно пошатнуть рейтинг "Солидарности".

"А зачем же нам этот балласт? Если с нами идет Гройсман, Кличко и Яценюк со всеми своими депутатами, то о каком обновлении партии тогда может идти речь?", – рассуждает собеседник. При этом он признал, что и Гройсману, и Кличко, и Яценюку предлагали идти на выборы единой командой, но те отказались.

"Мы предлагали Гройсману идти с нами, но при условии, что не будет никаких квот. Мы же формируем список из новых лиц и на основе праймериз. Мы ему предложили вместе провести праймериз с правом ветировать каждую кандидатуру, но он отказался. Так же было и с Кличко. После того как социологи дали УДАРу менее одного процента, он пришел обратно и сказал, что готов идти вместе на выборы. Мы согласились, но опять же без каких-либо квот и с проведением праймериз. Он не согласился", – рассказал один из соратников Порошенко.

Что же касается Святослава Вакарчука, его партия "Голос" – еще один игрок на одном электоральном поле с партией Порошенко. Еще в середине мая социологи фиксировали поддержку условной партии Вакарчука на уровне 0,9%. Но после презентации "Голоса" рейтинг его политической силы, согласно опросу группы "Рейтинг", приблизился к проходному пятипроцентному барьеру. Вполне возможно, что эта динамика будет сохраняться, и "Голос" сможет "откусить" проценты у всех партий, декларирующих европейский курс и обновление лиц в политике.