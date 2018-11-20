Вооруженный нейтралитет: какие планы у Александра Турчинова на будущие выборы

Александр Турчинов может остаться секретарем СНБО при условии победы Порошенко на выборах (facebook.com/oleksandr.turchynov)

"Народный фронт", набравший на выборах 2014 года 22% голосов, почти потерял шансы пройти в парламент следующего созыва. Глава партии Арсений Яценюк, согласно последним соцопросам, имеет личный рейтинг меньше 1%. На съезде в январе НФ решит, чью кандидатуру выдвинуть на следующих выборах и выдвигать ли вообще. О своих планах на будущее лидеры "фронтовиков" говорят неохотно, ограничиваясь туманными формулировками. Министр внутренних дел Арсен Аваков на данном этапе ближе к Юлии Тимошенко, чем к действующему президенту. Платой за его лояльность может стать сохранение кресла главы МВД. Тогда как секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, напротив, сохраняет хорошие отношения с Петром Порошенко, но дистанцируется от "большой политики". Подробнее о планах Турчинова – в материале РБК-Украина.

Александр Турчинов – непубличная фигура. После досрочных выборов Верховной рады в 2014 году он занял пост секретаря СНБО и исчез с политических радаров. В новостях его имя чаще всего звучит в связи с испытанием нового оружия и войной на Донбассе. Однако Турчинов один из самых влиятельных людей в Украине, в том числе и в ее политической жизни. Он входит в так называемую "стратегическую девятку" – неформальный орган при президенте, где решаются вопросы управления страной.

Четыре года в разводе

В переходной период после побега экс-президента Виктора Януковича из страны, Турчинов был спикером парламента и по совместительству исполнял обязанности главы государства. Именно он отвечал за передачу власти пятому президенту Украины Петру Порошенко после внеочередных выборов. Источники РБК-Украина из его окружения вспоминают, что это далось ему нелегко.

Дело в том, что Турчинов – многолетний соратник лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Пока она сидела в Качановской колонии, он фактически руководил партией вместе с Арсением Яценюком. После выхода из тюрьмы в результате Революции достоинства Тимошенко вернула партию в свои руки и решила баллотироваться в президенты.

"Она приходила перед выборами и требовала обеспечить ей победу. Турчинов тогда сказал, что ему нужно заниматься отражением российской агрессии, и нет времени на внутренние разборки", – говорит источник издания в окружении секретаря СНБО.

Турчинов принадлежит к баптистской церкви "Слово жизни" и проводит дьяконское служение. Его религиозность и склонность к военному делу породила в российской пропаганде образ "кровавого пастора", который уже стал мемом в украинских соцсетях. Сам Турчинов не считает это прозвище оскорблением.

"Видимо, считают, что руки у меня по локти в российской крови. Пастором меня и раньше называли из-за того, что я протестант и проповедую в церкви. Но для российских пропагандистов и "пастор" – это негативное слово. Протестант для них – враг. В Советском Союзе все протестанты были, по версии КГБ, агентами ЦРУ и по тюрьмам сидели. Добавили еще эпитет "кровавый", потому что российскую кровь на Донбассе пролил, и получили тиражируемое клише, имеющее для российских обывателей двойной негативный смысл", – объяснил он в одном из интервью.

Тимошенко проиграла президентские выборы, а ее соратники, нарастившие за время отсутствия главы "Батькивщины" политический вес, не захотели оставаться в ее тени. Инициаторами нового проекта стали Арсений Яценюк и Александр Турчинов. Их поддержали Арсен Аваков, Андрей Парубий, Николай Мартыненко и другие. Эта группа хотела получить 50% в избирательном списке "Батькивщины" и половину должностей по квоте этой политсилы.

"Турчинов сказал Тимошенко, что первым номером в списке должен идти Яценюк, что так будет лучший результат. Она ответила, что этого никогда не будет, что вообще она самый главный технолог и идеолог партии. Он ушел и так появился "Народный фронт", который победил на выборах, а она взяла меньше 6%", – пояснил один из видных "фронтовиков".

За четыре минувших года "Батькивщина" вернула себе поддержку электората. Сегодня эта партия и ее лидер возглавляют предвыборные рейтинги. В то время как "Народный фронт" хоть формально и входит в парламентскую коалицию, но фактически разделился на несколько групп. Часть депутатов фракции ведет переговоры с Тимошенко, другая же ищет варианты остаться в политике после ее возможной победы. Один из таких вариантов – мажоритарные округа.

Но в окружении секретаря СНБО уверяют, что парламент Турчинову не интересен. "Он говорит: "я 20 лет был в парламенте, устал". Округ – это бред. Не пойдет человек, который был президентом, на округ. Пашинский готовит Житомирщину под себя и своих людей, он планирует собрать группу в следующем парламенте", – объясняет собеседник из окружения секретаря СНБО.

Еще год назад БПП и "Народный фронт" почти договорились о совместном походе на выборы. К участию в этом проекте склоняли и премьер-министра Владимира Гройсмана, который давно вышел из подчинения своего патрона – президента Петра Порошенко. Якобы участники переговоров к началу 2018 года договорились о квотах в будущей единой партии. Но их взгляды на устройство власти разошлись: Аваков, к примеру, последовательно выступает за переход к парламентской форме правления. На данный момент проект заморожен.

Отдельно рассматривался и более узкий союз генпрокурора Юрия Луценко и секретаря СНБО Александра Турчинова. Новая партия должна была собрать "нетоксичных" представителей власти и других политиков. Но и здесь стороны не нашли взаимопонимания.

По информации РБК-Украина, сейчас Луценко ведет переговоры о сотрудничестве с "УДАР" Виталия Кличко. И генпрокурор, и Турчинов получили предложение возглавить предвыборный штаб Петра Порошенко, но оба его отклонили. 5 июля секретарь СНБО заявил, что остается вне политики и продолжает заниматься вопросами безопасности и обороны.

"В последнее время появилось очень много фейковой информации о моей политической деятельности. По версии одних журналистов я возглавляю избирательный штаб одного или сразу 2-х кандидатов в президенты, по версии других – я "отчаливаю" от президента, по версии третьих – присоединился к влиятельным политсилам. Всех заинтересованных информирую – я не занимаюсь политической деятельностью, не принимаю участия в избирательных кампаниях, не возглавляю политических штабов, "не отчаливал" и никуда "не причаливал", – писал Турчинов в своем Twitter.

ХДС имени Турчинова

Источники РБК-Украина в окружении Турчинова говорят, что сейчас он раздумывает о своем будущем, в том числе и политическом. "У него есть возможность продвинуть свою политсилу, но за эти пять лет он объективно устал", – уточнил собеседник.

Турчинов все еще посещает собрания НФ. По словам "фронтовиков", на партсобрании в начале ноября Турчинов сидел с "державницким выражением лица и молчал". Арсений Яценюк в то время рассказывал соратникам о своих поездках по регионам, вдохновившим его напомнить о себе – билбордами с достижениями "Народного фронта". На съезде в январе партия решит, участвовать ли в президентской кампании.

"Турчинов будет верен Петру до последнего, до результатов президентских выборов. Яценюк это понимает, его возможный поход на выборы только заберет голоса у Порошенко. Вопрос в том, кому это выгодно", – говорит источник.

По его словам, заручиться поддержкой Турчинова пытается Юлия Тимошенко, но на контакт с ней он не идет. Весной прошлого года лидер "Батькивщины" назвала разрыв отношений с давним соратником своей "самой большой болью". "Это – моя самая большая боль. Отношений у нас сейчас и коммуникаций никаких. Я его давно простила, но общения никакого нет", – заявила она.

В окружении Турчинова объясняют, что он, в свою очередь, Тимошенко не простил. Якобы он никак не может забыть ей историю почти пятилетней давности в начале аннексии Крыма. 28 февраля 2014 года Совет нацбезопасности собрался на секретное заседание, чтобы решить – вводить ли военное положение в стране из-за угрозы российской агрессии или нет. "За" проголосовал только Турчинов. Глава "Батькивщины" всячески отговаривала СНБО от "резких решений".

"Мы должны сегодня умолять все международное сообщество стать на защиту Украины. Это наша единственная надежда. Ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш. Никакого военного положения и активизации наших войск! Мы должны стать самой мирной нацией на планете, просто вести себя как голуби мира", – заявила она под стенограмму.

Буквально через месяц была опубликована запись разговора Тимошенко с Нестором Шуфричем. "Это переходит все границы. Надо брать оружие в руки и идти мочить этих кацапов чертовых, вместе с их руководителем. Я жалею, что сейчас не могу находиться там и что не возглавляла все процессы. Х*р бы они у меня Крым получили", – говорит человек с голосом, похожим на голос Тимошенко. Позже она подтвердила факт этого разговора.

Если на выборах в следующем году победит Порошенко – Турчинов останется в кресле секретаря СНБО. При других вариантах возможна ситуативная коалиция с соратниками из "Народного фронта". Он сохраняет хорошие отношения с Арсеном Аваковым. "Фронтовики" рассказывают, что сейчас Турчинов фактически служит буфером между президентом и министром внутренних дел.

Сейчас в "Народном фронте" Турчинов может положиться как минимум на четырех влиятельных депутатов: Сергея Пашинского, Викторию Сюмар, Павла Унгуряна и Руслана Лукьянчука. Они могли бы закрыть профильные направления в новой партии Турчинова, но, вопреки слухам, создавать ее он пока не спешит. "Турчинов занимается объединением протестантских церквей. Из этого может вырасти какая-то христианско-демократическая партия, но не на данном этапе. Нужно понять, насколько это актуально на повестке дня", – говорит источник издания.

23 сентября протестанты провели масштабное празднование "Дня благодарения" в центре Киева. Лидеры ведущих церквей этих конфессий решили объединиться "ради утверждения христианства и христианских ценностей в Украине" во Всеукраинский Собор. Координатором объединения выбрали Александра Турчинова.

"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", – заявил секретарь СНБО во время празднования.

Соратники Турчинова настаивают, что на данном этапе речь идет не о политической партии, а о масштабном общественном движении. У этого проекта есть поддержка западных политиков, среди них американские конгрессмены Луи Гомерт и Тим Уолберг, министр образования Бетси Девос.

"Наше движение контактирует с различными конгрессменами, сенаторами, европейскими политиками. Эти процессы идут, просто они непубличные и мы не стремимся к публичности", – объяснил один из соратников Турчинова.

В начале следующего года христианско-демократическое движение планирует провести в Украине большой форум при участии западных политиков. "Мы покажем, что Европа, к которой мы стремимся, это не Европа гендера, ЛГБТ или оголтелого мультикультурализма. Это Европа сдержанности, протестантской этики, католических монастырей, а не роскоши, гламура и разврата. Это Европа веры, которая умела примиряться", – добавил собеседник.