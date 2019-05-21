Гройсман и "Народный фронт" договариваются об объединении

Фото: Владимир Гройсман и Арсений Яценюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В "Народном фронте" должны остаться Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков и Александр Турчинов

Партия "Народный фронт" и премьер-министр Владимир Гройсман ведут консультации об объединении. Как сообщили РБК-Украина сразу несколько информированных источников, этот вопрос, в частности, обсуждался сегодня за заседании фракции "Народного фронта".

По словам одного из собеседников, в "Народном фронте" должны остаться Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Арсен Аваков и Александр Турчинов.

"Аваков выступает не за создание нового проекта, а за присоединение Гройсмана к "Народному фронту"", - отметил он.

Другой источник подчеркнул, что главным идеологом такого объединения в "Народном фронте" является Яценюк, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман 20 мая заявил, что уходит в отставку. Премьер-министр напомнил, что Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что правительство должно сложить полномочия.

Также 17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

22 апреля Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.