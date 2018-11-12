"Выборы" на Донбассе являются недействительными, - Могерини

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/eeas)

Россия ответственна за "выборы" на оккупированной территории Донбасса, считают в ЕС

Проведенные 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей являются недействительными и Евросоюз не признает их результатов. Об этом заявила Высокий представителя европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщили РБК-Украина в представительстве ЕС в Украине.

По словам Могерини, ответственность за проведение этого голосования ЕС возлагает на Российскую Федерацию (РФ), поскольку такие выборы нарушают минские соглашения.

"Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в рамках украинского законодательства, а также согласно стандартам и при условии мониторинга ОБСЕ. Упомянутые причины делают эти так называемые "выборы" недействительными", - сказала Могерини.

Также голосования за так называемых главарей "ДНР" и "ЛНР" противоречит международному законодаству и подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация максимально эффективно использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны быть немедленно выполнены в полном объеме, включительно с полным прекращением огня и отводом тяжелого вооружения, с целью создания необходимых условий для переходного процесса путем проведения местных выборов, предусмотренных этими соглашениями", - сообщили в представительстве ЕС.

Также добавили, что Евросоюз поддерживает усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата, а также Трехстороннюю контактную группу и ОБСЕ в их содействии имплементации минских соглашений.

Напомним, сегодня, 12 ноября 2018, состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по "выборам" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко обратился к мировым странам с просьбой отреагировать на "выборы" на Донбассе. По результатам этих обращений были получены ответы о том, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результатов этого псевдоголосования, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.