Постійна Рада ОБСЄ сьогодні обговорить "вибори" в ОРДЛО

Ілюстративне фото (twitter.com/UKRinOSCE)

Спеціальне засідання відбудеться о 17:00 за київським часом

Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ щодо "виборів" на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбудеться 12 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Місії України в ОБСЄ та ООН у Twitter.

"Сьогодні о 17.00 за київським часом відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, скликане на вимогу делегації України з метою обговорення незаконних і фейкових т.зв. "виборів" на окупованих Росією територіях Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбулись так звані "вибори" ватажків "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% - у "ЛНР". За словами представника уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павла Лисянського, жителів окупованого Донбасу залякуванням змушували йти на "вибори".

Як повідомляло РБК-Україна, ЦВК визнала "вибори" нелегітимними. Вони відбулись з порушеннями Конситуції України та виборчого законодавства, тому не мають жодних правових наслідків.

Президент Петро Порошенко 10 листопада закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.