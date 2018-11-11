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Більшість країн світу ніколи не визнають "вибори" на окупованому Донбасі, - Порошенко

Новини » Політика    11.11.2018 - 19:48
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Країни Євросоюзу та США засуджують проведення бойовиками та Росією нелегітимних виборів на Донбасі

Жодна цивілізована країна світу ніколи не визнає так звані "вибори" на окупованому Донбасі, які у неділю, 11 листопада організувала Росія. Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході брифінгу у Парижі, передає кореспондент повідомляє РБК-Україна.

За словами Порошенка, він назвав "вибори" на Донбасі фейковими та закликав країни світу відреагувати на цей процес. Більшість країн-партнерів України засудили проведення таких "виборів".

"Сьогодні реакція абсолютної більшості наших партнерів - це і Європейський союз, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і окремі країни-члени ЄС, чітко стверджують, що ці вибори ніким не будуть визнані. Дуже жорстка заява наших партнерів з Польщі, які закликали до санкцій. А з іншого боку - є заклик до відповідальності Російської Федераці як організатора цих "виборів", - сказав Порошенко.

Більшість країн світу ніколи не визнають &quot;вибори&quot; на окупованому Донбасі, - Порошенко

За його словами, усі партнери назвали ці "вибори"  брутальним порушенням мінських домовленостей. Також він подякував світовим державам за підтримку територіальної цілісності України.

Нагадаємо, напередодні президент Петро Порошенко закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.

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