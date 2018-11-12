"Вибори" на Донбасі є недійсними, - Могеріні

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/eeas)

Росія відповідальна за "вибори" на окупованій території Донбасу, вважають в ЄС

Проведені 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є недійсними і Євросоюз не визнає їх результатів. Про це заявила Високий представника європейської дипломатії Федеріка Могеріні, повідомили РБК-Україна у представництві ЄС в Україні.

За словами Могеріні, відповідальність за проведення цього голосування ЄС покладає на Російську Федерацію (РФ), оскільки такі вибори порушують мінські угоди.

"Мінські угоди передбачають проведення виключно місцевих виборів в рамках українського законодавства, а також згідно зі стандартами та за умови моніторингу ОБСЄ. Згадані причини роблять ці так звані "вибори" недійсними", - сказала Могеріні.

Також голосування за так званих ватажків "ДНР" та "ЛНР" суперечить міжнародному законодаству та підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація максимально ефективно використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні бути негайно виконані в повному обсязі, включно з повним припиненням вогню та відведенням важкого озброєння, з метою створення необхідних умов для перехідного процесу шляхом проведення місцевих виборів, передбачених цими угодами", - повідомили в представництві ЄС.

Також додали, що Євросоюз підтримує зусилля Франції та Німеччини в рамках Нормандського формату, а також Тристоронню контактну групу та ОБСЄ в їх сприянні імплементації мінських угод.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада 2018, відбудеться спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ щодо "виборів" на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Додамо, президент України Петро Порошенко звернувся до світових країн з проханням відреагувати на "вибори" на Донбасі. За результами цих звернень було отримано відповіді про те, що жодна цивілізована країна ніколи не визнає результатів цього псевдоголосування, які у неділю, 11 листопада організувала Росія.