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На "виборчих дільницях" на Донбасі організували пункти з продажу дешевої їжі, - СБУ

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 13:46
Фото: "виборча дільниця" на Донбасі (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: "виборча дільниця" на Донбасі (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кремль поставив завдання забезпечити явку не менше 50% "виборців" до 12:00

На "виборчих дільницях" на окупованому Донбасі окупанти організували пункти з продажу дешевої їжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служубу Служби безпеки України (СБУ) в Facebook..

Як зазначається, Кремль поставив завдання забезпечити явку не менше 50% "виборців" до 12:00.

"На дільницях організували пункти з продажу дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки, овочів, олії. Показово, що самим популярним кандидатом є Чак Норріс, за якого масово віддають голоси нечисельні "виборці". Навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 11 листопада, на окупованому Донбасі проходять "вибори" ватажків псевдореспублік.

Відзначимо, в НАТО заявили, що не визнають результати фейковий "виборів". Крім того, в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що результати "виборів" на Донбасі не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані світовою спільнотою.

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