Выборы в Беларуси нельзя считать демократическими, - МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии выразило обеспокоенность ходом президентских выборов в Беларуси. В Чехии заявили, что выборы в Беларуси нельзя считать демократическими.

Об этом говорится в заявлении МИД Чехии.

В Чехии считают недопустимым массовые задержания кандидатов во время избирательной кампании, а также препятствование массовым собраниям.

"С учетом ареста потенциального кандидата в президенты, популярного блогера Сергея Тихановского и последующего заключения под стражу кандидата от оппозиции Виктора Бабарика, которому, как и другому кандидату Валерию Цепкалу, ЦИК отказалась регистрироваться, выборы нельзя назвать свободными и демократическими. Этот вывод подтверждается также количеством протоколов голосования и подсчета голосов", - говорится в заявлении.

Также в МИД выразили сожаление, в связи с отсутствием на выборах в Беларуси наблюдателей от ОБСЕ.

"Чешская Республика полностью уважает и поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время при любых обстоятельствах будет способствовать свободе выражения мнений и собраний, а также равной политической конкуренции", - добавили в МИД.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершилось голосование за президента, после чего в стране вспыхнули массовые протесты.

По предварительным результатам голосования, победу в выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Отметим, во время избирательной кампании ЦИК Беларуси отказал в регистрации в качестве кандидатов Виктору Бабарико, Валерию Цепкало, Юрию Ганцевичу, Владимиру Непомнящих, Ольге Ковальковой и Николаю Козлову.

Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Беларуси управляли из ряда других стран, среди которых была Чехия.