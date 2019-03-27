Выборы 2019: главные новости дня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До выборов в Украине осталось 3 дня

До выборов 2019 осталось три дня: разведка сообщает о готовящихся провокациях со стороны РФ, социологи обнародовали новые рейтинги, а Александр Мороз отказался от участия в выборах. Подробнее о главных новостях за 27 марта - в материале РБК-Украина.

Полиция завтра начнет охранять избирательные участки

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители с 28 марта берут избирательные участки под круглосуточную охрану. На данный момент на усиленный вариант несения службы переведен личный состав полиции, в регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей.

В Украину прибыли более тысячи наблюдателей

По данным Министерства внутренних дел, в Украину уже прибыли более 1150 международных наблюдателей. Всего же ожидается прибытие по спискам ЦИК более 2,3 тыс. наблюдателей.

Вакарчук призвал украинцев проголосовать на выборах

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом проголосовать на выборах. В своем видеообращении он напомнил украинцам об ответственности и призвал голосовать "не по приколу".

Спецслужбы РФ активизировались накануне выборов

По данным Службы безопасности Украины, перед выборами спецслужбы РФ в активизировались в соцсетях. В СБУ отметили, что РФ всеми средствами пытается повлиять на выборы в Украине путем воздействия на электоральные настроения украинцев.

Кроме того, по информации разведки, спецслужбы РФ планируют провести в день выборов масштабные кибератаки на серверы Центризбиркома и окружных избирательных комиссий, чтобы поставить под сомнение легитимность избирательного процесса. Также Россия готовит ряд провокаций на избирательных участках.

Украина в Минске потребовала от РФ прекратить попытки влияния на выборы

Сегодня в Минске (Беларусь) состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В рамках заседания, украинская сторона призвала Россию прекратить попытки влияния на выборы в Украине путем эскалации на Донбассе.

Украинцы через суд могут изменить место голосования до 28 марта

Глава Минюста Павел Петренко заявил, что до 28 марта включительно те граждане Украины, которые не успели обратиться в органы Госреестра избирателей и изменить место голосования до 25 марта, могут сделать это через суд.

Фото: facebook.com/PavloPetrenko

Выборы президента Украины стартуют на избирательных участках в Австралии

Как сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, первой страной, где стартует голосование на выборах, будет Австралия. Избирательные участки там откроются в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

Социологи обнародовали новые данные по президентской гонке

Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, его поддерживают 24,8% респондентов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко (22,1%), на третьем - Юлия Тимошенко (14,8%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Мороз отказался от участия в выборах

Александр Мороз заявил, что актив "Социалистической партии Александра Мороза" считает нецелесообразным его участие в выборах и попросил не считать его кандидатом на пост президента Украины.