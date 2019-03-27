Выборы 2019: главные новости дня

До выборов в Украине осталось 3 дня
До выборов 2019 осталось три дня: разведка сообщает о готовящихся провокациях со стороны РФ, социологи обнародовали новые рейтинги, а Александр Мороз отказался от участия в выборах. Подробнее о главных новостях за 27 марта - в материале РБК-Украина.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители с 28 марта берут избирательные участки под круглосуточную охрану. На данный момент на усиленный вариант несения службы переведен личный состав полиции, в регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей.
По данным Министерства внутренних дел, в Украину уже прибыли более 1150 международных наблюдателей. Всего же ожидается прибытие по спискам ЦИК более 2,3 тыс. наблюдателей.
Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом проголосовать на выборах. В своем видеообращении он напомнил украинцам об ответственности и призвал голосовать "не по приколу".
По данным Службы безопасности Украины, перед выборами спецслужбы РФ в активизировались в соцсетях. В СБУ отметили, что РФ всеми средствами пытается повлиять на выборы в Украине путем воздействия на электоральные настроения украинцев.
Кроме того, по информации разведки, спецслужбы РФ планируют провести в день выборов масштабные кибератаки на серверы Центризбиркома и окружных избирательных комиссий, чтобы поставить под сомнение легитимность избирательного процесса. Также Россия готовит ряд провокаций на избирательных участках.
Сегодня в Минске (Беларусь) состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В рамках заседания, украинская сторона призвала Россию прекратить попытки влияния на выборы в Украине путем эскалации на Донбассе.
Глава Минюста Павел Петренко заявил, что до 28 марта включительно те граждане Украины, которые не успели обратиться в органы Госреестра избирателей и изменить место голосования до 25 марта, могут сделать это через суд.
Фото: facebook.com/PavloPetrenko
Как сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, первой страной, где стартует голосование на выборах, будет Австралия. Избирательные участки там откроются в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.
Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, его поддерживают 24,8% респондентов. На втором месте действующий президент Петр Порошенко (22,1%), на третьем - Юлия Тимошенко (14,8%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
Александр Мороз заявил, что актив "Социалистической партии Александра Мороза" считает нецелесообразным его участие в выборах и попросил не считать его кандидатом на пост президента Украины.