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Украина требует от РФ прекратить любые попытки влияния на выборы, - Геращенко

Новости » Политика    27.03.2019 - 17:28
Украина требует от РФ прекратить любые попытки влияния на выборы, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Украина не позволит РФ и боевикам срывать выборы на Донбассе из-за нарушения режима тишины

Украина требует от Российской Федерации прекратить любые попытки влияния на выборы в Украине путем эскалации на фронте. Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина не позволит РФ и боевикам срывать выборы на Донбассе из-за нарушения режима тишины.

"Обратили внимание ОБСЕ на тот факт, что из-за обстрелов не открыт участок в Катериновка в Луганской области (106 округ, там зарегистрировано более 270 избирателей). Освобожден от оккупационных войск Украинский Донбасс будет выбирать президента Украины - Верховного главнокомандующего. Не позволим никому срывать наши выборы", - написала Ирина Геращенко.

Кроме того, во время встречи в Минске представитель контактной группы Евгений Марчук напомнил представителям ОБСЕ об очередных сбитых Вооруженными силами Украины новейших российских беспилотниках, которые проводили разведывательную деятельность в Луганской области.

Ирина Геращенко отметила, что украинская сторона возлагает полную ответственность на Россию как оккупанта за срыв открытия КПВВ "Золотое" и блокаду реконструкции аварийного моста в Станице Луганской.

"Требуем от РФ немедленно снять свой блок-пост, что незаконно установили на остатках разрушенного моста, разминировать прилегающие территории и обеспечить режим тишины для проведения реконструкции. Ожидаем более жесткой публичной позиции ОБСЕ относительно блокады гуманитарных вопросов Москвой, считаем, что эта проблема должна быть обсуждена в штаб - квартире ОБСЕ в Вене", - подчеркнула вице-спикер.

Также украинская сторона осудила действия оккупационного режима в Крыму, где сегодня происходят облавы" в стиле фашистских режимов" и обыски в семьях крымских татар.

"Мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. Крым - это Украина и мы ждем, что СММ начнет мониторить безопасную ситуацию в Керченском проливе и в Крыму. Требуем прекратить давление на крымских татар», - заявила Ирина Геращенко.

Во время встречи ТКГ российская сторона категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на политзаключенных Кремля как в формате 25/25, так и в узком формате.

"Представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан и повторили мантру про "внутренний конфликт" и что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком", - подчеркнула Ирина Геращенко.

РБК-Украина сообщало, что Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке. По словам представителя Украины в ТГК Евгения Марчука о соответствующем намерении Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки.

Кроме того, открыт пункт пропуска "Золотое" в Луганской области не может функционировать из-за блокирования работы пропуска со стороны боевиков.

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