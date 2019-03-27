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Половина международных наблюдателей на выборах уже прибыли в Украину

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 14:21
Половина международных наблюдателей на выборах уже прибыли в Украину
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Сейчас оформлено более 1150 наблюдателей

На выборы 2019 в Украину прибыли уже более 1150 международных наблюдателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

Как отмечается, за минувшие сутки в страну въехало более 560 иностранных наблюдателей за выборами президента Украины

"По имеющимся данным, с целью участия в независимом наблюдении за выборами ожидается прибытие по спискам ЦИК более 2300 иностранных наблюдателей. Сейчас уже оформлено свыше 1150 таких лиц", - говорится в сообщении.

Половина международных наблюдателей на выборах уже прибыли в Украину

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 25 марта, заявила о завершение регистрации официальных наблюдателей на выборах. Всего зарегистрировано 2 тыс. 344 официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация окончательно отказалась от планов направить своих наблюдателей в Украину на президентских выборах.

Ранее ЦИК отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ, ссылаясь на законодательство Украины, которое запрещает быть наблюдателями на выборах представителям страны-агрессора.

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