Спецслужбы РФ чрезвычайно активизировались в соцсетях накануне выборов

Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

СБУ просит украинцев сообщать о предложениях по распространению в соцсетях фейковой информации

Служба безопасности Украины сообщает, что накануне выборов в Украине в соцсетях чрезвычайно активизировались спецслужбы Российской Федерации. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в своем Facebook.

В СБУ отмечают, что РФ всеми средствами пытается повлиять на избирательный процесс через манипулятивное воздействие на электоральные настроения граждан Украины с использованием ресурсов сети Интернет.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе выполнения задач по контрразведывательному обеспечению информационной безопасности в течение 2019 года фиксируют мощную активизацию спецслужб РФ в информационном пространстве нашего государства накануне выборов президента", - сказано в сообщении.

Так, на протяжении января-марта 2019 года оперативники украинской спецслужбы разоблачили и прекратили противоправную деятельность разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети Интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

"Участники сетей по указанию своих российских кураторов через социальные сети "Facebook", "ВКонтакте" и "Twitter" распространяли в региональных и общегосударственных сегментах сети Интернет деструктивные материалы, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время проведения президентских выборов в стране", - отметили в СБУ.

В частности, за первый квартал 2019 года СБУ задокументировала 17 фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы в стране через проплаченное распространение фейковой информации. В частности, 26 марта в Запорожье сотрудники СБУ разоблачили очередного антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах России.

Правоохранители установили, что для противоправной деятельности кураторами из РФ использовались более пятидесяти групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей.

В настоящее время продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных лиц к уголовной ответственности.

Кроме того, спецслужба обращается к украинским пользователям интернета с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных предложений по распространению в соцсетях фейковой информации, прежде всего антиукраинского направления, сообщать на горячую линию СБУ (0800501482).

Напомним, ранее СБУ заявила о подготовке очередного информационного вброса накануне выборов 2019, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД.

Как писало РБК-Украина ранее, российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента.