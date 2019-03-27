Вибори 2019: головні новини дня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До виборів в Україні залишилося 3 дні

До виборів 2019 залишилося три дні: розвідка повідомляє про підготовку провокації з боку РФ, соціологи оприлюднили нові рейтинги, а Олександр Мороз відмовився від участі у виборах. Детальніше про головні новини за 27 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Поліція завтра почне охороняти виборчі дільниці

Як повідомили в прес-службі Національної поліції, правоохоронці з 28 березня беруть виборчі дільниці під цілодобову охорону. На даний момент на посилений варіант несення служби переведений особовий склад поліції, в регіонах збільшено кількість слідчо-оперативних груп, піших нарядів та автопатрулів.

В Україну прибули більше тисячі спостерігачів

За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україну вже прибули понад 1150 міжнародних спостерігачів. Всього ж очікується прибуття за списками ЦВК понад 2,3 тис. спостерігачів.

Вакарчук закликав українців проголосувати на виборах

Лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українців з закликом проголосувати на виборах. У своєму відеозверненні він нагадав українцям про відповідальність і закликав голосувати "не по приколу".

Спецслужби РФ активізувалися напередодні виборів

За даними Служби безпеки України, перед виборами спецслужби РФ в активізувалися в соцмережах. В СБУ зазначили, що РФ усіма засобами намагається вплинути на вибори в Україні шляхом впливу на електоральні настрої українців.

Крім того, за інформацією розвідки, спецслужби РФ планують провести в день виборів масштабні кібератаки на сервери Центрвиборчкому і окружних виборчих комісій, щоб поставити під сумнів легітимність виборчого процесу. Росія готує низку провокацій на виборчих дільницях.

Україна в Мінську вимагає від РФ припинити спроби впливу на вибори

Сьогодні в Мінську (Білорусь) відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. В рамках засідання, українська сторона закликала Росію припинити спроби впливу на вибори в Україні шляхом ескалації на Донбасі.

Українці через суд можуть змінити місце голосування до 28 березня

Глава Мін'юсту Павло Петренко заявив, що до 28 березня включно ті громадяни України, які не встигли звернутися в органи Держреєстру виборців і змінити місце голосування до 25 березня, можуть зробити це через суд.

Фото: facebook.com/PavloPetrenko

Вибори президента України стартують на виборчих дільницях в Австралії

Як повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, першою країною, де стартує голосування на виборах, є Австралія. Виборчі дільниці там відкриються о 23:00 за київським часом в суботу, 30 березня.

Соціологи оприлюднили нові дані по президентській гонці

Лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, його підтримують 24,8% респондентів. На другому місці - діючий президент Петро Порошенко (22,1%), на третьому - Юлія Тимошенко (14,8%). Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Мороз відмовився від участі у виборах

Олександр Мороз заявив, що актив "Соціалістичної партії Олександра Мороза" вважає недоцільним його участь у виборах і попросив не вважати його кандидатом на пост президента України.