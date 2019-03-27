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Социологи назвали лидеров президентской гонки перед выборами

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 18:20
Социологи назвали лидеров президентской гонки перед выборами
Фото: Кандидаты в президенты Тимошенко, Порошенко, Зеленский (РБК-Украина)

В рейтинге Центра Разумкова разрыв между Зеленским и Порошенко минимальный

Накануне голосования самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов 2019 имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди кандидатов на президентский пост лидирует Зеленский - среди всех респондентов за него собираются проголосовать 18,8% (среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать - 24,8%).

Вторую позицию занимает Порошенко (соответственно 15,7% и 22,1%), третье - Тимошенко (соответственно 11,5% и 14,8%).

Социологи назвали лидеров президентской гонки перед выборами

razumkov.org.ua

За Юрия Бойко намерены проголосовать 7,3% всех респондентов и 10,0% тех, кто придет на выборы и определился, за кого будет голосовать, за Анатолия Гриценко - соответственно 6,1% и 8,2%, за Олега Ляшко - соответственно 4,7% и 6,0%, за Александра Вилкула - соответственно 3,3% и 4,6%, за Игоря Смешко - соответственно 2,9% и 3,7%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1,1% и 1,5%, за Александра Шевченко - соответственно 1,0% и 1,5%.

Каждый из других кандидатов набирают менее 1% голосов избирателей.

По данным опроса, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за Зеленского (их доля растет от 6% среди тех, кому 60 и более лет, до 39% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Порошенко менее популярен в младшей возрастной группе (среди респондентов моложе 30 лет за него собираются голосовать 9%). Тимошенко наибольшую поддержку имеет среди избирателей в возрасте 50-59 лет (14%) и в возрасте 60 и более лет (18%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 марта 2019 года среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова накануне выборов в Украине наибольшие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, более трети граждан (35%) считают, что ситуация в стране улучшится в результате выборов президента Украины. В то же время 32% считают, что она не изменится, 10% - вообще имеют негативные ожидания от выборов.

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