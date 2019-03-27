Место голосования можно изменить через суд, - Минюст

Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)

Попасть в список избирателей после 25 марта можно через суд

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что попасть в список избирателей во время выборов президента Украины после 25 марта можно через суд. Об этом рассказал глава ведомства Павел Петренко.

По его словам, изменить место голосования можно через суд.

"Друзья, не успели попасть в отдел ведения Государственного реестра избирателей, чтобы внести информацию о себе или изменить персональные данные? Обращайтесь в суд и получите возможность реализовать свое избирательное право", - объяснил министр.

В частности, для изменения места голосования необходимо до 28 марта подать административный иск в местный общий суд по местонахождению избирательной комиссии. Он отметил, что подобные дела суд решает в течение двух дней. Кроме того, Петренко подчеркнул, что судебный сбор при этом платить не нужно.

Напомним, общее количество граждан Украины, которые изменили место голосования в первом туре президентских выборов 2019, превысило 300 тысяч человек.

Добавим, что для голосования во втором туре выборов заявление нужно подавать снова.