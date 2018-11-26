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Рада розглядає питання введення воєнного стану

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:39
Рада розглядає питання введення воєнного стану
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Питання введення воєнного стану розглядають в закритому режимі

Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, приступила до розгляду в закритому режимі питання про введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У парламенті зареєструвалися 338 парламентарів.

"Позачергове пленарне засідання оголошую відкритим. Але до початку розгляду питання мною буде оголошена перерва", - поінформував голова парламенту Андрій Парубій.

 

Фото: засідання Ради

Як відомо, сьогодні Верховна рада проводить позачергове засідання. Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про введення воєнного стану в країні.

 

Фото: у засіданні Ради приймають участь Гройсман і Турчинов

"Закликаю нардепів завтра прибути в Киів на надзвичайне засідання ВРУ для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення", - сказав Порошенко на засіданні РНБО

Рада розглядає питання введення воєнного стану

Вчора, 25 листопада, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Український малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" втратив хід. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом, а в результаті обстрілу шість військовослужбовців були поранені.

У той же день ввечері на засіданні РНБО Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. Анонсувалося, що в понеділок, 26 листопада, буде проведено позачергове засідання парламенту, на якому депутати ВР розглядатимуть цю пропозицію.

Додамо, після захоплення українських кораблів в Азовському морі глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал ініціював обмеження в'їзду деяким росіянам на територію країни.

Збройні сили України, а також особовий склад Служби безпеки України були приведені в повну бойову готовність.

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