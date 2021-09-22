Введена спецоперация. Машину Шефира обстреляли: что известно на данный момент

Машину первого помощника президента Сергея Шефира обстреляли сегодня под Киевом. Полиция сообщает о 10 пулях, ранен водитель.

Подробнеее о нападении на Шефира - в материале РБК-Украина ниже.

Что произошло

22 сентября возле села Лесники Киевской области неизвестный обстрелял машину Шефира. В автомобиле находился сам Шефир и его водитель. Помощник президента не пострадал, а его водитель с пулевыми ранениями госпитализирован в "Феофанию".

Что говорит полиция

Факт обстрела машины Шефира подтвердила полиция. По автомобилю выпустили 10 пуль, проводится спецоперация.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко добавил, что выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

К расследованию подключилась прокуратура и СБУ.

Реакция ОП

В ОП заявили, что нападение на Шефира с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды.

Открыто дело

Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту обстрела машины Шефира открыто дело с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Полиция опубликовала фото с места покушения на Шефира

Реакция СН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что созвонился с Шефиром, в ходе нападения он не пострадал, а обстрел автомобиля произошел, когда машина двигалась через лес. Арахамия добавил, что "в лесу фактически была засада".