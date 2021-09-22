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Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив

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Среда 22 сентября 2021 14:32
Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив Фото: помощник президента Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Инна Собора

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Шефира в ходе брифинга.

По его словам, целью покушения было запугивание властей.

"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.

Напомним, сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение на Шефира и заявил, что ответ будет сильным.

Руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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Сергей Шефир
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