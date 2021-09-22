Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив

Помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него. Он также назвал цель покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Шефира в ходе брифинга.

"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.

По его словам, целью покушения было запугивание властей.

Напомним, сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение на Шефира и заявил, что ответ будет сильным.

Руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко рассказал, что в деле о покушении рассматриваются несколько версий, но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.