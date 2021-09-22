Госдеятельность и иностранные спецслужбы. В Нацполиции назвали версии покушения на Шефира

Правоохранители рассматривают три версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Это связывают с его госстатусом и причастностью иностранных спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нацполиции.