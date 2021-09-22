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Под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Шефира

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Киев, Среда 22 сентября 2021 11:22
Под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Шефира Фото: Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Олег Черныш, Милан Лелич

Под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Ранение получил его водитель.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

В частности, источник подтвердил факт обстрела машины и ранения водителя. Он также уточнил, что Шефир в этот момент находился в автомобиле, но ранен не был.

"Шефир жив. Водитель в Феофании", - подтвердил еще один собеседник РБК-Украина.

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Киев Сергей Шефир
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