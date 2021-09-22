Под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Шефира
Фото: Сергей Шефир (УНИАН)
Под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Ранение получил его водитель.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.
В частности, источник подтвердил факт обстрела машины и ранения водителя. Он также уточнил, что Шефир в этот момент находился в автомобиле, но ранен не был.
"Шефир жив. Водитель в Феофании", - подтвердил еще один собеседник РБК-Украина.