10 пуль и раненый водитель: полиция сообщила подробности обстрела машины Шефира

Сегодня около 10:00 автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли возле села Лесники. В автомобиль попало более 10 пуль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции.

Правоохранители проводят специальную полицейскую операцию по розыску злоумышленников.

"Всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения на жизнь двух граждан Украины, просим сообщать в полицию на 102", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обстрел автомобиля был осуществлен из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.