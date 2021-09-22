Сергей Шефир: что известно о помощнике Зеленского

Сегодня, 22 сентября, произошло покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Сам он не пострадал, но ранения получил его водитель.

Сергей Шефир - один из самых давних друзей Зеленского в украинской политике, несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. Первый помощник президента, которому в мае исполнилось 57 лет, как и сам глава государства, родом из Кривого Рога.

Зеленский и братья Шефиры - Сергей и Борис - вместе занимались развитием КВН. Последние организовывали фестивали "веселых и находчивых", собирали команды и помогали им идеями и финансами. В частности, Шефиры писали сценарии и помогли сформировать первую команду Зеленского "Запорожье - Кривой Рог - транзит", которая потом переросла в студию "Квартал 95".

Именно эту компанию вместе с Сергеем Шефиром нынешний глава государства создал в 2003 году. Братья Шефиры участвовали также как сценаристы и продюсеры и в кинобизнесе Зеленского. В частности, они продюсировали сериал "Слуга народа", ставший трамплином для политической карьеры фронтмена "Квартала 95".

По состоянию на сейчас Сергей Шефир является конечным бенефициарным владельцем и участником ряда компаний, в том числе ООО "Квартал 95", "Квартал-Концерт", "Киноквартал", "Квартал ТВ", "Продюсерский центр Лига Смеха".

О близости дружественных отношений Сергея Шефира и Владимира Зеленского говорит и то, что в их общем владении находится две квартиры в Киеве и торговые марки на совместные и финансово успешные телепроекты: "Лига смеха", "Країна У", "Игры приколов" и другие.

Более того, в 2019 году Шефир официально сделал взнос в 1,5 млн гривен на президентскую компанию давнего друга. После уверенной победы на выборах Зеленский назначил его своим первым помощником.

По словам главы ОП Андрея Ермака, Шефир принимал участие в заседаниях с чиновниками "для оперативного предоставления главе государства нужной ему информации, фиксации поручений и обсуждения новых идей".