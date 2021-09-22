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На Шефира устроили засаду в лесу, - Арахамия

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Киев, Среда 22 сентября 2021 12:15
На Шефира устроили засаду в лесу, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Покушение на Сергея Шефира (первого помощника президента) произошло на дороге, по его машине стреляли из леса. Злоумышленники устроили там засаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии журналистам.

"Когда начали стрелять, водитель (ударил, - ред.) по газам… (Засада, - ред.) была в лесу, там есть дорога через лес, и там была засада фактически", - отметил он.

Арахамия уточнил, что в последнее время Шефир активно работал по антиолигархическому направлению. Но эта версия является исключительно политической оценкой. Он также добавил, что у Шефира никогда не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.

Напомним, ранее появились фото с места обстрела машины Шефира.

До этого РБК-Украина стало известно, что Службу безопасности Украины подключили к оперативным мерам в деле о покушении на Шефира.

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Сергей Шефир Давид Арахамия
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