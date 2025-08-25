ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вулиця майже повністю знищена: відео наслідків атаки РФ на Піщане у Сумській області

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 13:10
UA EN RU
Вулиця майже повністю знищена: відео наслідків атаки РФ на Піщане у Сумській області Фото: окупанти масовано обстріляли Піщане (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Україна

Уночі 25 серпня російські війська здійснили обстріл Піщаного на Сумщині. П’ятеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря в Telegram.

"Так виглядає атака по Піщанському старостату - вулиця майже повністю знищена. На жаль, постраждали п’ятеро людей", - повідомив Кобзарь.

Внаслідок атаки п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Мешканці розповідають про понад десять влучань російських безпілотників, які діяли під час атаки.

На місці події працюють екстрені служби: медики надають допомогу постраждалим, рятувальники розбирають завали й перевіряють територію на предмет небезпеки.

Правоохоронні органи розпочали розслідування інциденту та збирають докази для кваліфікації дій агресора відповідно до чинного законодавства. Постраждалим надають необхідну підтримку та консультації.

Ворог постійно атакує Суми та область

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 24 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. В місті нарахували щонайменше 10 прильотів.

У Сумському районі після чергових російських атак виникли проблеми зі світлом. Без світла також залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

У ніч на 18 серпня російські війська обстріляли Сумську область, потрапивши по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді постраждав житловий сектор: пошкоджено будинки та господарські споруди, виникли масштабні пожежі, які ліквідували, жертв немає.

Також обстріли торкнулися Сумського державного університету - один із корпусів зруйновано. Крім того, зафіксовані влучання по інших цивільних об’єктах у регіоні.

Нагадаємо, 15 серпня дрон-камікадзе влучив у ринок у центрі Сум, а 10 серпня був зафіксований удар по будівлі Сумської ОВА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Атака дронів
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили