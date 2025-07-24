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На вулиці спека? Поліція нагадала водіям правила, які рятують життя

Четвер 24 липня 2025 16:38
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На вулиці спека? Поліція нагадала водіям правила, які рятують життя Спекотна погода може стати "пасткою" для водіїв і пасажирів (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Влітку, коли на вулиці часто буває спекотно, водіям необхідно дотримуватись простих, але надзвичайно важливих правил. Вони можуть врятувати не лише здоров'я, але й життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Закарпатської області у Facebook.

Правила безпеки для водіїв під час спеки

Правоохоронці нагадали, що літня спека є небезпечним фактором як для водіїв і пасажирів, так і для тварин.

"На сонці салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Це небезпечно для життя та здоров'я", - пояснили у поліції.

З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови, водіям нагадали про низку важливих правил - як безпечно їздити у спеку.

Для тривалих поїздок громадянам, перш за все, варто правильно обирати час.

"Найкраще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде", - зауважили у патрульній поліції.

Під час зупинки машину потрібно (за можливості) залишати у затінку, щоб вона не перегрівалась.

За жодних обставин не можна залишати в машині дітей або тварин.

Крім того, водіям радять:

  • провітрювати салон авто (навіть після недовгої зупинки) і лише після цього починати рух;
  • обов'язково возити в машині кілька пляшок прохолодних напоїв;
  • завжди мати при собі необхідний мінімум ліків (особливо якщо якісь препарати необхідно приймати регулярно);
  • в жодному разі не перевищувати швидкість;
  • збільшувати дистанцію від транспортних засобів попереду.

"Якщо відчули, що вам стає зле - негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся... Дбайте про свою безпеку", - підсумували у поліції.

На вулиці спека? Поліція нагадала водіям правила, які рятують життяПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/zakpolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Згодом забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Крім того, ми пояснювали, які транспортні засоби в Україні підлягають обов'язковому технічному контролю, як часто його потрібно проходити й кого з водіїв це не стосується.

Читайте також, що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки, та як їздити в авто з дитиною, щоб не отримати штраф від поліції.

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