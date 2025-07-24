На вулиці спека? Поліція нагадала водіям правила, які рятують життя

Влітку, коли на вулиці часто буває спекотно, водіям необхідно дотримуватись простих, але надзвичайно важливих правил. Вони можуть врятувати не лише здоров'я, але й життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Закарпатської області у Facebook.

Правила безпеки для водіїв під час спеки

Правоохоронці нагадали, що літня спека є небезпечним фактором як для водіїв і пасажирів, так і для тварин.

"На сонці салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Це небезпечно для життя та здоров'я", - пояснили у поліції.

З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови, водіям нагадали про низку важливих правил - як безпечно їздити у спеку.

Для тривалих поїздок громадянам, перш за все, варто правильно обирати час.

"Найкраще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде", - зауважили у патрульній поліції.

Під час зупинки машину потрібно (за можливості) залишати у затінку, щоб вона не перегрівалась.

За жодних обставин не можна залишати в машині дітей або тварин.

Крім того, водіям радять:

провітрювати салон авто (навіть після недовгої зупинки) і лише після цього починати рух;

обов'язково возити в машині кілька пляшок прохолодних напоїв;

завжди мати при собі необхідний мінімум ліків (особливо якщо якісь препарати необхідно приймати регулярно);

в жодному разі не перевищувати швидкість;

збільшувати дистанцію від транспортних засобів попереду.

"Якщо відчули, що вам стає зле - негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся... Дбайте про свою безпеку", - підсумували у поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/zakpolice)