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Що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки: розмір штрафів

Вівторок 23 липня 2024 19:15
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Що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки: розмір штрафів Якщо людина залишила тварину в закритій машині, її можуть покарати штрафом (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

Залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини у занадто спекотну чи занадто холодну погоду в Україні заборонено.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Які штрафи загрожують безвідповідальним власникам тварин

Згідно з українським законодавством, залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини заборонено при температурі повітря:

  • більш як 20 градусів вище нуля
  • менш як 5 градусів за Цельсієм

За словами експерта, порушення цього припису тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо її перебування у власника становить загрозу для життя або здоров'я).

Що робити українцям, якщо вони бачать закриту в машині тварину

Буліменко уточнив - якщо людина побачила закриту в автомобілі тварину, слід, за можливості:

  • або зв'язатися з власником автомобіля
  • або дочекатись його прибуття (впродовж розумного строку)
  • або викликати поліцію - для припинення факту жорстокого поводження з твариною (правопорушення) та притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності

Чи можна розбивати вікно чужого автомобіля, в якому перебуває тварина

За словами юриста, розбиття вікна чужого автомобіля (навіть з метою врятування зачиненої в ньому тварини) може мати наслідком пред'явлення власником автомобіля вимоги про відшкодування завданої майнової шкоди.

"Однак, особа, до якої пред'явлена така вимога, може при розгляді справи судом наполягати на зменшенні розміру відшкодування", - уточнив він.

Для цього потрібно довести, що виникненню або збільшенню шкоди сприяла груба необережність потерпілого - яка полягала в порушенні встановлених законом правил поводження з домашніми тваринами.

Нагадаємо, раніше українців попередили про штраф за неправильний вигул собак.

Читайте також, за що в цілому можуть покарати власників тварин.

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