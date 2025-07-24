На улице жара? Полиция напомнила водителям правила, которые спасают жизнь

Летом, когда на улице часто бывает жарко, водителям необходимо придерживаться простых, но чрезвычайно важных правил. Они могут спасти не только здоровье, но и жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Закарпатской области в Facebook.

Правила безопасности для водителей во время жары

Правоохранители напомнили, что летняя жара является опасным фактором как для водителей и пассажиров, так и для животных.

"На солнце салон авто быстро нагревается до температуры, которая может вызвать тепловой удар. Это опасно для жизни и здоровья", - объяснили в полиции.

Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия, водителям напомнили о ряде важных правил - как безопасно ездить в жару.

Для длительных поездок гражданам, прежде всего, следует правильно выбирать время.

"Лучше всего их осуществлять или рано утром, или вечером, когда жара спадет", - отметили в патрульной полиции.

Во время остановки машину нужно (по возможности) оставлять в тени, чтобы она не перегревалась.

Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в машине детей или животных.

Кроме того, водителям советуют:

проветривать салон авто (даже после недолгой остановки) и только после этого начинать движение;

обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков;

всегда иметь при себе необходимый минимум лекарств (особенно если какие-то препараты необходимо принимать регулярно);

ни в коем случае не превышать скорость;

увеличивать дистанцию от транспортных средств впереди.

"Если почувствовали, что вам становится плохо - немедленно снижайте скорость и останавливайтесь... Заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/zakpolice)