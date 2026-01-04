Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного заводу "Газпрому" в Сербії

В Сербії анонсували відновлення нафтопереробки на підприємстві підсанкційної компанії NIS. Нафтопереробка почнеться після 15 січня, коли компанія отримає тимчасове звільнення від санкцій США та ліцензію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александара Вучича, якого цитує Reuters .

Вучич під час спілкування з пресою у Белграді 4 січня заявив, що очікує прибуття перших партій нафти та відновлення роботи на нафтопереробному заводі компанії NIS вже до середини січня.

"Я очікую, що перші 85 тисяч тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня і що нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня", - сказав він.

NIS - це єдина нафтопереробна компанія в Сербії, яка забезпечує більшість нафтових потреб країни. Вона перебуває під санкціями США через те, що чимала частка компанії належить росіянам, в тому числі російським підсанкційним державним компаніям.

Так, сербсько-російський підрозділ "Газпрому" Gazprom Neft володіє 44,9% акцій компанії, сам "Газпром - 11,3%. Уряду Сербії належить тільки 29,9%. США дали NIS час на те, щоб провести переговори про зміну власника та продаж частки росіян. З того моменту терміни постійно зсуваються.