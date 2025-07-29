Останнє попередження: США вп'яте відклали санкції проти нафтової компанії з Сербії

Сполучені Штати вп'яте і востаннє відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS, що належить росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Компанія NIS, у якій "Газпром нафті" належить 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а уряду Сербії – 29,9%, управляє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчеве, неподалік Белграда.

"Пріоритет для нас – підтримка стабільного постачання нафтопродуктів та виключення NIS із списку санкцій OFAC. Найважливішим чинником для цього є прогрес у діалозі між США та Росією", - зазначила міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

Зазначається, що відстрочка економічних обмежень становитиме один місяць, і подальше їх продовження буде неможливим.

Що передувало

У липні компанія звернулась до США з проханням отримати спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня. Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій.

До цього часу NIS вже чотири рази отримувала спеціальні ліцензії від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Раніше ми писали, що російській "Газпром нафті" дали 45 днів на те, щоб вийти зі складу сербської нафтової компанії NIS через санкції США.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США вперше ввело санкції проти російського нафтового сектора 10 січня, спочатку надавши "Газпром нафті" 45 днів для виходу зі складу акціонерів NIS.

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