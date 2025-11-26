ua en ru
Сербія готує підстави для націоналізації російського НПЗ

Середа 26 листопада 2025 14:49
Сербія готує підстави для націоналізації російського НПЗ Фото: Сербія готує підстави для націоналізації російського НПЗ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербія готує поправку до закону про бюджет, яка дозволить націоналізувати російський нафтопереробний завод, що опинився під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що сербський уряд готує поправку до проекту закону про бюджет, яка дозволить країні отримати право власності над російським нафтопереробним заводом NIS, що знаходиться під санкціями США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти російського нафтового сектору в січні, включаючи NIS.

Ана Брнабич, близька соратниця президента Сербії Александара Вучича, заявила, що парламент розпочне обговорення поправок до закону про бюджет, підготовлених правлячою партією країни SNP.

"Одна з поправок, які будуть подані, передбачатиме обставину, що в певний момент ми візьмемо під контроль NIS", – сказала Брнабич.

Вучич також раніше заявив, що нафтопереробний завод NIS закриється через чотири дні, якщо Сполучені Штати не скасують санкції, що ризикує поставками палива напередодні зими.

Санкції США проти NIS

NIS – це фактично єдина нафтопереробна компанія в Сербії, яка забезпечує більшість нафтових потреб країни. Проте вона більшою частиною належить Росії: так, сербсько-російський підрозділ "Газпрому" Gazprom Neft володіє 44,9% акцій компанії, сам "Газпром - 11,3%. Уряду Сербії належить тільки 29,9%.

Проблема полягає в тому, що NIS керує єдиним в Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчево поблизу Белграда. Потужності заводу у Панчево складають 4,8 млн тон на рік. Проти компанії з січня 2025 року діяли американські санкції, але згодом Вашингтон погодився їх призупинити - натомість висунув вимогу повного виходу РФ із володіння заводом.

Наприкінці вересня США вже всьоме відклали поновлення санкцій проти компанії. Тоді, після серії відстрочок США заявили, що санкції будуть застосовані проти NIS з 8 жовтня. Але станом на середину листопада NIS досі не змінила структуру власності та фактично перебуває під санкціями США.

