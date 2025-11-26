Сербія готує підстави для націоналізації російського НПЗ

Сербія готує поправку до закону про бюджет, яка дозволить націоналізувати російський нафтопереробний завод, що опинився під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що сербський уряд готує поправку до проекту закону про бюджет, яка дозволить країні отримати право власності над російським нафтопереробним заводом NIS, що знаходиться під санкціями США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти російського нафтового сектору в січні, включаючи NIS.

Ана Брнабич, близька соратниця президента Сербії Александара Вучича, заявила, що парламент розпочне обговорення поправок до закону про бюджет, підготовлених правлячою партією країни SNP.

"Одна з поправок, які будуть подані, передбачатиме обставину, що в певний момент ми візьмемо під контроль NIS", – сказала Брнабич.

Вучич також раніше заявив, що нафтопереробний завод NIS закриється через чотири дні, якщо Сполучені Штати не скасують санкції, що ризикує поставками палива напередодні зими.