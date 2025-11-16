Без націоналізації: Сербія дала ще тиждень на пошук покупця для компанії "Газпрома"
Сербія дала росіянам ще тиждень для того, щоб знайти покупців на активи компанії NIS, більша частина якої перебуває у російській власності. Таким чином Сербія хоче запобігти санкціям США проти NIS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пресслужби президента Сербії Александара Вучича.
Вучич заявив, що хоче за будь-яку ціну уникнути потреби націоналізувати NIS. Уряд, сказав він, підтримує його в цьому питанні. Під час урядового засідання 16 листопада Вучич підкреслив, що санкції США проти NIS поки що для Сербії не відчутні - оскільки Белград, мовляв, "добре підготувався".
"Ми добре підготувалися, маємо достатньо запасів палива і немає причин для паніки. До наступної неділі ми повинні мати рішення для NIS, і я сподіваюся, що азійські та європейські партнери, з якими російські партнери ведуть переговори, погодяться вести переговори про власність, що означатиме, що ми зможемо повідомити про це спільним листом", - зазначив він.
При цьому Вучич пояснив, що причина, через яку він так уникає потреби націоналізувати активи NIS - це нібито те, що компанія "не перебуває у нашій переважній власності". Тому він хоче, щоб Сербія та її уряд "вичерпали всі можливості" вирішення проблеми, перш ніж вдаватися до націоналізації.
Санкції США проти NIS: що відомо
NIS - фактично єдина нафтопереробна компанія в Сербії, яка забезпечує більшість нафтових потреб країни. Проте вона більшою частиною належить Росії: так, сербсько-російський підрозділ "Газпрому" Gazprom Neft володіє 44,9% акцій компанії, сам "Газпром - 11,3%. Уряду Сербії належить тільки 29,9%.
Проблема полягає в тому, що NIS керує єдиним в Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчево поблизу Белграда. Потужності заводу у Панчево складають 4,8 млн тонн на рік. Проти компанії з січня 2025 року діяли американські санкції, але згодом Вашингтон погодився їх призупинити - натомість висунув вимогу повного виходу РФ із володіння заводом.
Наприкінці вересня США вже всьоме відклали поновлення санкцій проти компанії. Тоді, після серії відстрочок США заявили, що санкції будуть застосовані проти NIS з 8 жовтня. Але станом на середину листопада NIS досі не змінила структуру власності та фактично перебуває під санкціями США.