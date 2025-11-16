Без націоналізації: Сербія дала ще тиждень на пошук покупця для компанії "Газпрома"

Сербія дала росіянам ще тиждень для того, щоб знайти покупців на активи компанії NIS, більша частина якої перебуває у російській власності. Таким чином Сербія хоче запобігти санкціям США проти NIS.

Вучич заявив, що хоче за будь-яку ціну уникнути потреби націоналізувати NIS. Уряд, сказав він, підтримує його в цьому питанні. Під час урядового засідання 16 листопада Вучич підкреслив, що санкції США проти NIS поки що для Сербії не відчутні - оскільки Белград, мовляв, "добре підготувався".

"Ми добре підготувалися, маємо достатньо запасів палива і немає причин для паніки. До наступної неділі ми повинні мати рішення для NIS, і я сподіваюся, що азійські та європейські партнери, з якими російські партнери ведуть переговори, погодяться вести переговори про власність, що означатиме, що ми зможемо повідомити про це спільним листом", - зазначив він.

При цьому Вучич пояснив, що причина, через яку він так уникає потреби націоналізувати активи NIS - це нібито те, що компанія "не перебуває у нашій переважній власності". Тому він хоче, щоб Сербія та її уряд "вичерпали всі можливості" вирішення проблеми, перш ніж вдаватися до націоналізації.