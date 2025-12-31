Белград заявив про призупинку санкцій США проти пов'язаної з Росією компанії NIS

США, ймовірно, призупинили санкції проти російсько-сербської нафтової компанії NIS. Обмеження проти неї ввели через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's .

"NIS отримала ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), яка дозволяє їй продовжувати роботу до 23 січня. Це означає, що нафтопереробний завод у Панчево зможе відновити роботу після 36 днів простою", - сказала Джедович.

Санкції Вашингтона проти NIS, введені в рамках тиску на енергетичний сектор Росії, призвели до зупинки на початку грудня єдиного в країні нафтопереробного заводу, який забезпечує близько 80% сербського ринку.

Варто зауважити, що "Газпром" є мажоритарним акціонером NIS. Він володіє 44,9% акцій.