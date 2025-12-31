Белград заявив про призупинку санкцій США проти пов'язаної з Росією компанії NIS
США, ймовірно, призупинили санкції проти російсько-сербської нафтової компанії NIS. Обмеження проти неї ввели через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Про це заявила міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.
"NIS отримала ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), яка дозволяє їй продовжувати роботу до 23 січня. Це означає, що нафтопереробний завод у Панчево зможе відновити роботу після 36 днів простою", - сказала Джедович.
Санкції Вашингтона проти NIS, введені в рамках тиску на енергетичний сектор Росії, призвели до зупинки на початку грудня єдиного в країні нафтопереробного заводу, який забезпечує близько 80% сербського ринку.
Варто зауважити, що "Газпром" є мажоритарним акціонером NIS. Він володіє 44,9% акцій.
Націоналізація НПЗ у Сербії
Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що Сербія готує зміни до закону про бюджет, які можуть відкрити шлях до націоналізації нафтопереробного заводу NIS, що перебуває під санкціями США.
Санкції щодо NIS запровадило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США в рамках обмежень проти російського нафтового сектора.
Завод є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури Сербії і раніше вже опинявся в центрі дискусій через санкційний тиск.
Близька соратниця президента Сербії Александра Вучича Ана Брнабич заявила, що парламент розгляне відповідні поправки, підготовлені правлячою партією. За її словами, одна з них передбачає можливість взяти NIS під контроль у певний момент.