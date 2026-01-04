Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного завода "Газпрома" в Сербии
В Сербии анонсировали возобновление нефтепереработки на предприятии подсанкционной компании NIS. Нефтепереработка начнется после 15 января, когда компания получит временное освобождение от санкций США и лицензию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича, которого цитирует Reuters.
Вучич во время общения с прессой в Белграде 4 января заявил, что ожидает прибытия первых партий нефти и возобновления работы на нефтеперерабатывающем заводе компании NIS уже к середине января.
"Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января и что нефтеперерабатывающий завод начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января", - сказал он.
NIS - это единственная нефтеперерабатывающая компания в Сербии, которая обеспечивает большинство нефтяных потребностей страны. Она находится под санкциями США из-за того, что немалая доля компании принадлежит россиянам, в том числе российским подсанкционным государственным компаниям.
Так, сербско-российское подразделение "Газпрома" Gazprom Neft владеет 44,9% акций компании, сам "Газпром - 11,3%. Правительству Сербии принадлежит только 29,9%. США дали NIS время на то, чтобы провести переговоры о смене собственника и продаже доли россиян. С того момента сроки постоянно сдвигаются.
В частности 31 декабря 2025 года министр энергетики Сербии Дубравка Джедович заявила, что США приостановили санкции против NIS. Компания получила лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) с разрешением работать до 23 января 2026 года.
Отметим, что в конце сентября США уже в седьмой раз отложили возобновление санкций против компании. Тогда, после серии отсрочек США заявили, что санкции будут применены против NIS с 8 октября. Однако затем снова их отложили. По состоянию на начало января 2026 года компания до сих пор не изменила структуру собственности.
В ноябре стало известно, что Сербия готовит поправку к закону о бюджете, которая позволит национализировать российский нефтеперерабатывающий завод, оказавшийся под санкциями. До этого попытки найти покупателя на активы россиян завершились провалом - из-за чего была предоставлена еще неделя на поиски.