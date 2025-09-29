ua en ru
США, Понеділок 29 вересня 2025 02:07
США знову відкладають санкції проти сербської нафтової компанії, пов’язаної з РФ
Автор: Оксана Гапончук

Сполучені Штати Америки відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS ще на тиждень. Обмеження мали бути введені з 1 жовтня.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

США внесли найбільшу нафтову компанію Сербії до списку санкцій 10 січня через так званий "вторинний ризик" внаслідок переважної російської власності в цій компанії у світлі російського вторгнення в Україну.

Санкції проти NIS відкладалися сім разів, востаннє до 1 жовтня.

Влада Сербії тим часом вела переговори з російською та американською сторонами.

"Ми були надзвичайно коректними по відношенню до російських і американських партнерів, ми будемо намагатися бути коректними, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну", - сказав Вучич.

Вучич зазначив, що Сербія є "побічною жертвою відносин між американцями та росіянами".

Тим часом структура власності NIS неодноразово змінювалася. Російська компанія "Газпром" вийшла зі складу власників NIS у вересні, а одним зі значних власників стала інша компанія, якою керує "Газпром", - "Інтелідженс" із Санкт-Петербурга.

Санкції США проти NIS

Нагадаємо, компанія NIS, у якій "Газпром нафті" належить 44,9%, "Газпрому" 11,3%, а уряду Сербії - 29,9%, управляє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом у місті Панчеве, неподалік Белграда.

У липні компанія звернулася до США з проханням отримати спеціальну ліцензію, що відтерміновує повне застосування санкцій і дозволяє компанії продовжувати свою діяльність після 29 липня. Ліцензія дозволяє NIS уникнути повного застосування санкцій.

Російська Федерація
