Втратили водійські документи через обстріл? МВС пояснило, як їх відновити безкоштовно

Відновити знищені внаслідок ворожих обстрілів по Україні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів можна безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Українцям, які втратили водійські документи внаслідок російської агресії, можуть відновити їх безкоштовно. Йдеться про знищені під час обстрілів:
Зазначається, що ініціатива з безоплатного відновлення документів є надзвичайно важливою, адже дозволяє людям отримати державну підтримку в складних умовах війни.
Таку послугу громадяни можуть отримати:
У ГСЦ МВС наголосили, що безкоштовне відновлення можливе лише за наявності підтвердження факту втрати документа саме через військову агресію РФ.
"У всіх інших випадках відновлення посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу здійснюється на загальних підставах зі сплатою встановленого збору", - пояснили громадянам.
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, щоб відновити знищені водійські документи безкоштовно, потрібно, перш за все:
Після цього необхідно:
Це дозволить отримати відновлений документ без фінансових витрат.
Тим часом відновити знищені документи онлайн - через Кабінет водія - можна за умови, що там посвідчення водія відображається з фото.
Алгоритм дій при цьому буде таким:
"Далі заявка надходить до сервісного центру МВС, де її обробляє адміністратор. На опрацювання заявки передбачено до трьох робочих днів", - пояснили українцям.
Уточнюється, що відстежувати її статус можливо в розділі "Мої послуги".
