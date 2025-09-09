Шахраї атакують: МВС і кіберполіція попередили, які "послуги" в інтернеті замовляти не можна

Замовляти в інтернеті "послуги" з виготовлення документів - зокрема водійських - небезпечно. Це може призвести не лише до фінансових втрат, але і до скоєння злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Чим небезпечні "послуги" шахраїв у мережі

У ГСЦ МВС і Кіберполіції попередили українців, що сьогодні в інтернеті та у популярних соціальних мережах почастішали випадки шахрайства під приводом виготовлення нібито справжніх документів.

Так, керманичам і власникам авто зловмисники можуть пропонувати "швидкі послуги":

з отримання посвідчень водія;

з відкриття додаткових категорій на керування транспортними засобами;

з продажу номерних знаків за гроші.

Зазначається, що для введення людей в оману шахраї навіть використовують фішингові сайти, що імітують офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС.

Громадянам пояснили, що мета таких аферистів:

виманити гроші;

виманити персональні дані користувачів (для подальшого незаконного використання).

"Працівники сервісних центрів МВС та кіберполіцейські безперервно здійснюють моніторинг мережі Інтернет та виявляють шахрайські ресурси", - зауважили в ГСЦ.

Повідомляється, що в деяких випадках користувачі все ж таки отримують замовлені документи, проте вони виявляються підробленими (і не відображаються у державних реєстрах, застосунку "Дія" чи в Кабінеті водія).

"Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах", - наголосили у МВС.

Скільки шахрайств виявили за минулий місяць

У ГСЦ МВС поділились, що щомісяця відправляють кіберполіції листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та на інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.

Уточнюється, що серед надісланих посилань за серпень 2025 року:

3 облікових записи - вже видалені;

26 - нові осередки, які раніше не опрацьовувалися кіберполіцією;

18 груп (23 посилання) - перебувають у роботі;

1 група (2 посилання) - передана на опрацювання.

Як карається використання підроблених документів

Наголошується водночас, що використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України та карається:

або штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень);

або пробаційним наглядом на строк до двох років;

або обмеженням волі на той самий строк.

Як перевірити документ і повідомити про шахраїв

Насамкінець у ГСЦ МВС і Кіберполіції закликали громадян бути уважними й користуватися тільки офіційними каналами отримання послуг.

Крім того, українцям повідомили, що: