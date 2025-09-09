Шахраї атакують: МВС і кіберполіція попередили, які "послуги" в інтернеті замовляти не можна
Замовляти в інтернеті "послуги" з виготовлення документів - зокрема водійських - небезпечно. Це може призвести не лише до фінансових втрат, але і до скоєння злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Чим небезпечні "послуги" шахраїв у мережі
У ГСЦ МВС і Кіберполіції попередили українців, що сьогодні в інтернеті та у популярних соціальних мережах почастішали випадки шахрайства під приводом виготовлення нібито справжніх документів.
Так, керманичам і власникам авто зловмисники можуть пропонувати "швидкі послуги":
- з отримання посвідчень водія;
- з відкриття додаткових категорій на керування транспортними засобами;
- з продажу номерних знаків за гроші.
Зазначається, що для введення людей в оману шахраї навіть використовують фішингові сайти, що імітують офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС.
Громадянам пояснили, що мета таких аферистів:
- виманити гроші;
- виманити персональні дані користувачів (для подальшого незаконного використання).
"Працівники сервісних центрів МВС та кіберполіцейські безперервно здійснюють моніторинг мережі Інтернет та виявляють шахрайські ресурси", - зауважили в ГСЦ.
Повідомляється, що в деяких випадках користувачі все ж таки отримують замовлені документи, проте вони виявляються підробленими (і не відображаються у державних реєстрах, застосунку "Дія" чи в Кабінеті водія).
"Водіїв із фальшивими посвідченнями виявляють патрульні поліцейські на дорогах", - наголосили у МВС.
Скільки шахрайств виявили за минулий місяць
У ГСЦ МВС поділились, що щомісяця відправляють кіберполіції листа щодо виявлення у соцмережах Instagram, Facebook, TikTok та на інших ресурсах низки посилань із пропозиціями придбати фальшиві документи.
Уточнюється, що серед надісланих посилань за серпень 2025 року:
- 3 облікових записи - вже видалені;
- 26 - нові осередки, які раніше не опрацьовувалися кіберполіцією;
- 18 груп (23 посилання) - перебувають у роботі;
- 1 група (2 посилання) - передана на опрацювання.
Як карається використання підроблених документів
Наголошується водночас, що використання завідомо підробленого документа містить склад злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України та карається:
- або штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень);
- або пробаційним наглядом на строк до двох років;
- або обмеженням волі на той самий строк.
Як перевірити документ і повідомити про шахраїв
Насамкінець у ГСЦ МВС і Кіберполіції закликали громадян бути уважними й користуватися тільки офіційними каналами отримання послуг.
Крім того, українцям повідомили, що:
- перевірити справжність документів можна через відповідний онлайн-сервіс на офіційному веб-сайті ГСЦ;
- повідомити про шахрайський контент в інтернеті можна за допомогою електронного звернення до кіберполіції.
Нагадаємо, єдиний спосіб отримати посвідчення водія:
- скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;
- пройти практичну підготовку в автошколі;
- скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.
Для того, щоб знизити ризики підробки водійських документів шахраями, сервісні центри МВС постійно посилюють їхній захист.
Так, з 1 серпня 2024 року посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видаються на бланках із додатковими елементами захисту.
На захисному покритті до голографічного зображення емблеми МВС додалося спеціальне маркування, яке складається з трьох літер і шести цифр (воно розміщене з лівої сторони бланка).
З квітня 2024 року було запроваджено також QR-код на свідоцтвах про реєстрацію транспортного засобу, який дозволяє перевірити дані документа в державному електронному реєстрі онлайн.
У ГСЦ МВС повідомляли також, що в деяких випадках справжні права можуть не відображатися в електронному Кабінеті водія та у застосунку "Дія". З огляду на це водіям пояснили, як легко виправити ситуацію та оновити дані без походу в МВС.
Тим часом ми розповідали, в яких країнах світу можна їздити за кермом з українським посвідченням водія.
Читайте також, чи можна сідати за кермо із простроченим водійським посвідченням під час війни.