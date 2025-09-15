Потеряли водительские документы из-за обстрела? МВД объяснило, как их восстановить бесплатно

Восстановить уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств можно бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Украинцам, которые потеряли водительские документы в результате российской агрессии, могут восстановить их бесплатно. Речь идет об уничтоженных во время обстрелов:
Отмечается, что инициатива по бесплатному восстановлению документов является чрезвычайно важной, ведь позволяет людям получить государственную поддержку в сложных условиях войны.
Такую услугу граждане могут получить:
В ГСЦ МВД подчеркнули, что бесплатное восстановление возможно только при наличии подтверждения факта потери документа именно из-за военной агрессии РФ.
"Во всех других случаях восстановление водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства осуществляется на общих основаниях с уплатой установленного сбора", - объяснили гражданам.
Согласно информации ГСЦ МВД, чтобы восстановить уничтоженные водительские документы бесплатно, нужно, прежде всего:
После этого необходимо:
Это позволит получить восстановленный документ без финансовых затрат.
Между тем восстановить уничтоженные документы онлайн - через Кабинет водителя - можно при условии, что там водительское удостоверение отображается с фото.
Алгоритм действий при этом будет таким:
"Далее заявка поступает в сервисный центр МВД, где ее обрабатывает администратор. На обработку заявки предусмотрено до трех рабочих дней", - объяснили украинцам.
Уточняется, что отслеживать ее статус можно в разделе "Мои услуги".
